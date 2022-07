Cuestiona en novela los enigmas del esoterismo

Jorge Castellanos (Ciudad de México, 1983), gestor cultural y comunicólogo especializado en escritura de guiones cinematográficos, publicó en 2009 la novela Si no tardas mucho, te espero toda la vida, regresa a la fabulación narrativa con Cuando mienten las estrellas (Dharma Books, 2022): “alucinante novela que pone en tela de juicio la veracidad del pensamiento mágico y el ocultismo”, apuntan los editores en la cuarta de forros.

Dividida en tres secciones: “Cuando nacen las estrellas”, “Cuando viajan las estrellas” y “Cuando mueren las estrellas”: atajos que develan arcanos y acciones de seres humanos que tiran cartas y vemos como los bastos, copas, espadas y oros flotan y arden en las encrucijadas de sus cuerpos vencidos por las herméticas coordenadas de los augurios.

Historia protagonizada por May Stine, bajo el ‘alter ego gitano’ de Miroslava: sugerente personaje que con sus gestos y acciones pone frente a los lectores todo el entramado que hay detrás del esoterismo y hasta dónde pueden llegar las quiméricas profecías que saldan cuentas con personas asediadas por la desesperación. Vistazo a las notificaciones relativas al futuro reveladas por barajas, astros y emblemas en una puesta en escena trazada en las franjas del frenesí.

“Lo primero que digo: no creo en la astrología. Esta novela nace después de un viaje que hice a San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Me impactó la dinámica social que se produce en el diálogo entre turistas de diferentes naciones y la comunidad indígena. Diseñé un relato donde los personajes están perseguidos por la obsesiva necesidad de predecir el futuro, y muchas veces se alejan de la búsqueda de la veracidad y la certeza”, comentó en entrevista con La Razón Jorge Castellanos, también activo promotor de la lectura y del cuidado del patrimonio cultural.

¿Las miradas de Miroslava trazan las rutas de la novela? Mejor digamos que ella es el eje, el centro de un relato enmarcado en una espiral o quizás en una estela que transita por tres rondas: origen, desplazamiento y caída de las estrellas.

¿Ella confiesa que quiere ser gitana? May Stine-Miroslava, dos ánimos que se tejen. May además de querer ser gitana cuando sea grande anhela poder decir a la gente cuándo y cómo se va a morir. El padre le advierte que uno no se hace gitano, sino que nace siendo gitano.

¿Índices de una historia de amor? La trama se detiene por momentos en esas configuraciones, pero no es una historia de amor en sentido cabal. Miroslava es un misterio y también una alegoría de la conmiseración. Andreas, el narrador, comenta la “euforia indescriptible” que experimenta al enamorarse de Miroslava.

¿Ella se deja llevar por la imaginación hasta sentir que lo ficticio es real? Así es. Hasta dónde es capaz de llegar por el culto a su ego que la aleja de la búsqueda de la certeza.

¿Uso de la primera persona narrativa que en la sección intermedia se empalma con un él omnisciente? Sí, me interesa más que todo, ahondar en los arrojos, en las energías de los personajes, por eso el cambio de perspectiva en la segunda parte, viaje de las estrellas; se retoma el yo en la tercera parte, muerte de las estrellas, desde la mirada de Miroslava.

