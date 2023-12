Dan emotivo último adiós a Cristina Pacheco

Familiares, amigos y seguidores de la periodista y escritora Cristina Pacheco se reunieron para darle el último adiós a la emblemática comunicadora, en la funeraria Gayosso Félix Cuevas, al sur de la Ciudad de México.

Algunas personalidades que acudieron a despedirse de la titular de los programas Aquí nos toco vivir y Conversando con Cristina Pacheco fueron el historiador y ensayista Enrique Krauze, el periodista Héctor de Mauleón y el científico Antonio Lazcano, entre otras.

Momentos antes de la cremación de los restos de Cristina Pacheco, sus familiares y amigos liberaron frente a la funeraria algunas palomas blancas en homenaje a la escritora: “La señora Cristina Pacheco deja un vacío muy grande, porque también llegará a lo que ella alcanzó: su trabajo lo hacía con el corazón, lo hacía con pasión, por eso logró lo que logró… hasta pronto, señora”, dijo la expositora de aves Silvia Velázquez Martínez, quien fue una de las tantas entrevistadas de la escritora.

Las hijas de Pacheco hacen guardia junto a Enrique Krauze y Héctor de Mauleón. Foto: Cuartoscuro

Seguidores de la escritora asisten a su funeral y hacen guardias de honor, en la funeraria. Foto: Cuartoscuro

Durante el velatorio, Laura Emilia Pacheco, una de sus hijas, le dedicó unos momentos a los medios de comunicación, a los cuales señaló que, aunque aún que no sabían exactamente en dónde serían depositadas las cenizas de la comunicadora, éstas iban a ser llevadas a un lugar cálido, pues a la escritora le gustaba mucho estar bajo el sol.

“Estamos todavía viendo, a ella le gustaba mucho el calor, el sol, no la playa precisamente, pero sí un lugar cálido, entonces tiene que ser un lugar cálido”, señaló Laura Emilia Pacheco.

La hija de Cristina Pacheco detalló que la escritora murió a consecuencia de un cáncer que se le detectó hace un mes. Aunque se negó a revelar de qué tipo, sí contó cómo fueron los últimos días de la autora.

Laura Emilia Pacheco añadió que el cáncer que se le diagnosticó a la mítica presentadora fue: “Fulminante y muy rápido. Por eso se tuvo que despedir del programa, de otra manera no lo hubiera hecho jamás, porque era su vida y le encantaba. Pero sí, la situación ya era insostenible y fue muy rápido”.

“Ella decía: ‘Yo no estoy cansada, estoy enferma, porque de no haber estado enferma, nunca habría dejado ese programa’. Decía: ‘Me siento en esa silla y se me olvida todo, me siento en esa silla y todo es posible”, remarcó.

Agregó que, probablemente, su madre ya sentía alguna incomodidad en su salud, pero que no dijo nada porque: “Se hubiera metido en tratamientos que le hubieran quitado el tiempo y no hubiera podido trabajar”.

Finalmente, la hija de Cristina Pacheco contó que no tuvo la oportunidad de despedirse de su madre ni de escuchar sus últimas palabras: “Ella no creía nada en eso, era decepcionante que uno piensa que va a tener unas últimas palabras, que nos vamos a poder despedir como en las películas y la vida no es así”.

“Cuando la enfermedad es cruel, porque es una enfermedad muy cruel, realmente no hay esos momentos, a mí me quedó una sensación terrible. Nunca había presenciado un cáncer y me quedé muy enojada pensando qué pasa con las personas que no tienen para comprar un medicamento de 10 mil pesos”, finalizó.

Laura Emilia Pacheco y la expositora Silvia Velázquez Martínez sueltan palomas en honor a la escritora. Foto: Cuartoscuro

“Periodista extraordinaria”: AMLO. Desde Salina Cruz, Oaxaca, el Presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el deceso de Cristina Pacheco, a causa del cáncer, y le envió su pésame a sus familiares y amigos.

“Lamentar mucho y enviar mi pésame a los familiares y amigos de la escritora, periodista, Cristina Pacheco”, inició el primer mandatario sus declaraciones.

“Ayer fallece después de una fructífera vida intelectual, la recordamos con afecto y enviamos a sus familiares un abrazo y a sus amigos, a sus lectores, a quienes constantemente la veían en los programas de televisión”, añadió el Presidente.

Finalmente, AMLO señaló que el día de ayer, en el que se desarrolló la jornada de la inauguración del Tren Interoceánico de pasajeros, estuvo dedicado a Cristina Pacheco, a quien calificó como una “periodista extraordinaria”.