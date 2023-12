Daniel Giménez Cacho: no soy un director intelectual

El primer acercamiento que el actor Daniel Giménez Cacho tuvo con la obra El hijo de puta del sombrero, de Stephen Adly Guirgis, fue cuando el histrión Francisco Rubio le llevó el libreto y le propuso que la interpretaran juntos. Sin embargo, le pareció una puesta en escena “muy dura y oscura” y en ese momento no tenía “la energía para enfrentarla”, así que tiempo después decidió dirigirla con un elenco dispuesto a “abrir el corazón, mostrar las heridas y los dolores”, compartió en entrevista con La Razón.

“Me encontré con un texto muy bien escrito, dinámico, directo, con mucha energía, sí con mucha violencia, pero con un estilo que me pareció muy preciso y que podía llegar al público fácilmente, me gustaron mucho los diálogos, los personajes, todo el trabajo emocional que requería, sobre el que está soportada la obra. Es lo que siempre me ha gustado, que está más apoyado en el trabajo actoral, que en la espectacularidad, la escenografía o cualquier otra cosa”, comentó.

Giménez Cacho, quien recientemente protagonizó la cinta Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, de Alejandro González Iñárritu, confesó que no se considera un “director intelectual”, sino todo lo contrario, porque le gusta ir entendiendo el texto sobre la marcha, en la escena.

“Como tengo formación de actor, conozco los mecanismos actorales, puedo hablar con mis actrices y actores muy concretamente, porque hablamos el mismo lenguaje, eso se disfruta muchísimo. No soy un director intelectual, no hago mucho trabajo de mesa, para mí el texto se va entiendo en escena, moviéndose, dándole, tallándole, hasta que se va puliendo, es a través del hacer, no tanto del decir ni de la comprensión racional, la comprensión que busco es escénica, que viene de hacerlo”, contó el actor que ha formado parte del elenco de las obras de teatro como El buen canario, dirigida por John Malkovich; Juegos siniestros, bajo la dirección de Enrique Singer; y la más reciente Network, con Francisco Franco Alba.

El hijo de puta del sombrero

El hijo de puta del sombrero sigue la historia de Jackie (Lucio Giménez Cacho Goded), quien tras salir de la cárcel y pelearse con su pareja, Verónica, decide irse a vivir con Rafa, su padrino en el proceso de desintoxicación del alcohol y las drogas. Esa situación detonará que él se dé cuenta que no todo es blanco y negro, sino lleno de matices. La puesta en escena tiene un ingrediente de comedia, que permite al público digerir ese viaje oscuro a la condición humana.

“La obra tiene mucha comedia negra, la gente también se ríe mucho de ver a los personajes atrapados, la mirada del público nos hace ver cómo hay tantas situaciones absurdas que resultan cómicas. Lo que hace que este viaje a la oscuridad sea un poco útil es lo que podemos sacar de reflexión al ser sinceros y honestos, darnos cuenta cómo el error que cometen los personajes es estar buscando ser alguien, como socialmente se entiende: tener trabajo, tener ingresos económicos, vestirse bien, construir un personaje que te valida la gente”, apuntó.

Los personajes están en un momento de crisis, ya no son sostenibles sus personajes, entonces qué aparece, lo verdadero y qué, el cariño, el amor y la lealtad, son esas cosas que de repente se olvidan, pero que son las más importantes

Daniel Giménez Cacho, Director

Señaló que vivir de esa manera confunde y puede llevar a la tragedia. “Es el tema en el que estamos todos como sociedad, con las redes, donde está el aparentar, crear un personaje de éxito, pero que en realidad nos está alejando de quienes somos, creo que ahí está la utilidad de hacer estos viajes al interior de uno mismo, donde sí, hay oscuridad, pero también puede haber mucha luz, por la conciencia, por hacernos conscientes, es lo que estoy esperando y creo lo que está sucediendo con el público”, aseguró Giménez Cacho.

La obra de teatro El hijo de puta del sombrero se presenta hasta el 7 de enero del 2024 en el Foro Shakespeare, en la Ciudad de México de viernes a domingo.