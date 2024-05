David Garrett cautiva en la Sala Nezahualcóyotl.

El esperado primer recital de David Garrett en la Ciudad de México como parte de su gira "Iconic Tour 2023/2024", tenía ansiosos a centenas de amantes de la música clásica, quienes desde las 18:00 horas hacían fila ayer para entrar a la magna Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario de la UNAM y lograr escuchar el prodigioso instrumento del considerado uno de los violinistas más grandes de esta generación.

Acompañado de dos músicos, el violinista salió al escenario, bañado por una tenue luz azul que mutó en escarlata. Tras una breve, pero eufórica ovación del público, David Garrett inició la velada musical con la emotiva "Sicilliene", de María Theresia von Paradis.

Las emociones inundaron la Sala Nezahualcóyotl, especialmente cuando Garrett saludó a los presentes en español quebrado: "Muy emocionado de estar con ustedes , la noche va a ser mágica", dijo antes de anunciar que iba a estar respondiendo algunas preguntas que sus fans mexicanos le hicieron llegar. La primera fue si iba a traer el próximo año al país su espectáculo crossover, la respuesta fue un lamentable "No".

Después, lnoche continúo con "Estrellita", del mexicano Manuel M. Ponce, a quien el alemán nombró como uno de sus más grandes héroes musicales. Enseguida, Garrett cautivó con sus interpretaciones de "Melodie aus der Opera 'Orpheus and Euridice' - 2. Act 6. Scene", de Christoph Willibald Gluck. Además de “Tempo di minuetto im Stile von

Gaetano Pugnani", de Fritz Kreisler, la cual dijo que era un honor para ejecutarla con un violín del mismo periodo que la pieza.

David Garrett leyó la segunda pregunta de sus fans, una mujer le solicitó el nombre y la dirección del hotel donde se estaba hospedando. El violinista sólo respondió: “ok" y empezó atocar "Largo f-Moll, RV 297 op. 8/ 4 aus Concerto - für Violine, Streicher und B.c. ´´Der Winter´´, de Antonio Vivaldi

La noche continúo con "Danse macabre", de Camille Saint-Saëns, la conocida danza de la muerte que tanto suena en TikTok. La gente estaba eufórica: tantos gritos y aplausos hacían que el recital pareciera más un concierto de K-pop.

Al show después le siguió otra pieza de Camille Saint-Saëns: "The Swan from Carnival of the Animals" ,tras la cual David Garrett interpretó la melodiosa "Cavatina Nr. 3 op.85", de Joseph Joachim Raff, a quien describió como "uno de los compositores autodidactas más importantes de todos los tiempos".

David Garrett se sorprende y conmueve con el amor de sus fans

Conmovido por el amor de sus fans, David Garrett presentó la canción popular irlandesa "Danny Boy” y dio paso a la pregunta de Vicky: "¿Qué te gusta comer y sabes cocinar?". Nervioso, Garrett confesó: "sé hacer huevos y pasta, pero soy bueno pidiendo comida… Pero me encanta la mexicana", con lo cual se llevó los aplausos de los asistentes.

"Songs my mother taught me", de Antonin Dvorák, resonó en el violín del artista y modelo alemán. Tras interpretarla una emocionada fan le gritó:"I love you". Sorprendido, Garrett exclamó: "Jesús!", y tras unas cuantas risas de la gente, anunció que era turno de “Marcha Turca", de Wolfgang Amadeus Mozart.

Garret cerró la primera parte de su show con "Verano", de Vivaldi y arrancó la segunda parte de su show con "Träumerei aus Kinderszenen op. 15", de Robert Schumann.

Posteriormente, respondió la pregunta de Sofía, “¿cómo tienes tanta energía positiva?", leyó. "Hoy es nuestro show 111, no todas las noches estás de ánimo... Como en Monterrey, que fue cuando recién llegué a México.. era como tocar a las 4 am de Alemania...Estaba cansadisísimo. Por ello trato de disfrutar la música, ir al gimnasio, gozar la comida y poner mi mejor cara, porque ustedes merecen lo mejor,", externó.

La noche siguió con la canción folk irlandesa "Greensleeves" y "Après un rêve op. 7/1", de Gabriel Urbain Fauré. Posteriormente, el romanticismo se hizo presente con "Jeanie with the Light Brown Hair", de Stephen Foster.

David Garrett no encontraba una pregunta que le convenciera, hasta decidió responder una graciosa y desconcertante: "¿Cuál shampoo usas?”, a la que contestó: “Cualquiera que tenga el motel en turno". Tras las risas de los presentes, el artista continúo con "Allegro Moderato, op. 75 aus 4 Romantische Stücke#, de Antonin Dvorak.

Al concierto le siguió la emblemática pieza "Ave Maria", de Franz Schubert, que emocionó a sus fanáticas, principalmente, para luego dar paso a "Asturias" del español Isaac Albeniz.

Durante la interpretación de " Tico Tico", de Zequinha de Abreu, se puso a tocar el violín como si fuera una guitarra; en "Furious", de Franck van der Heijden, hizo explotar épicamente las cabezas de los presentes con su energética velocidad con los dedos; y en "Hora staccato", de Gigoras Dinicu, hizo que la gente se levantará de sus asientos para aplaudirle como nunca, motivo por el cual reconoció que los mexicanos era en "público con más entusiasmo ante el que he tocado".

Finalmente, David Garrett terminó su concierto con la legendaria "Bella Ciao" emblemática canción que los partisanos italianos entonaban durante su lucha contra los nazis y los fascistas. Al finalizar la pieza recibió una gran ovación.

JVR