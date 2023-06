David Toscana: Mi ADN como escritor es quijotesco

David Toscana (Monterrey, México, 1961) ganó la V Bienal de Novela Mario Vargas Llosa por El peso de vivir en la tierra (Alfaguara, 2022), obra seleccionada entre seis finalistas (Qué hacer con estos pedazos, de Piedad Bonnet; El invencible verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza; Ceniza en la boca, de Brenda Navarro; Salvo mi corazón, todo está bien, de Héctor Abad Faciolince y Obra maestra, de Juan Tallón). “El peso de vivir sobre la tierra destacó por su fuerza innovadora en el panorama de las letras hispánicas y debido a la riqueza de los recursos narrativos implicados en su creación”, suscribió el jurado.

La presidenta del jurado, la escritora Soledad Álvarez, subrayó: “Esta novela resalta la labor de la imaginación como una herramienta ante las adversidades para dar dignidad y riqueza a la existencia y luchar contra los obstáculos de la libertad. El autor ha creado un puñado de personajes inmensamente conmovedores; pero, sobre todo, nos propone a sus lectores una profunda meditación de orgullosa estirpe cervantina sobre el poder de la imaginación en nuestras vidas”.

“Reitero mi agradecimiento al jurado que por mayoría decidió otorgarme el premio por una novela en la que recurrí a varios escritores y escritoras, quienes entregaron sus vidas por la literatura: Isaak Bábel, Dostoyevski, Chéjov, Gogol, Tolstói, Grossman, Pushkin... Autores que han sido concluyentes en mi escritura y en mi manera de ver el mundo. Esos hombres y mujeres se refugiaron en la imaginación y apostaron por la emancipación personal en un contexto ajeno a la libertad”, expresó a La Razón David Toscana.

Seis novelas finalistas de las cuales tres eran mexicanas. ¿Sintió usted que el premio estaba del lado mexicano? Matemáticamente, la balanza estaba a favor nuestro, pero las tres novelas restantes eran excelentes. Yo había leído la de Héctor Abad Faciolince y tenía noticias de elogios de las otras dos: la del español Tallón y la de Piedad Bonnet. Por supuesto, uno apuesta para ganar. Yo le decía a Cristina Rivera Garza: “si no gano yo, quiero que seas tú la ganadora”.

Decisión por mayoría no por unanimidad. ¿Qué opina de eso? Demuestra la calidad de las otras novelas. No sabemos si fue un fallo de 4-1 o 3-2. Vaya usted a saber. Es como en el boxeo, el púgil que gana por mayoría es quien recibe el cinturón.

Premio que tiene el nombre de un escritor imprescindible. ¿Había tenido usted contacto con él anteriormente? Recuerdo haber coincidido con él en algunas ocasiones en actividades literarias, pero nunca de manera cercana ni mucho menos íntima. Es uno de mis autores de cabecera, lo he admirado desde siempre. Fue muy emocionante recibir de sus manos el galardón. El jurado es independiente, Vargas Llosa se entera al final del ganador, incluso ni conoce las novelas finalistas. Espero, estoy seguro que leerá mi novela, lo cual considero lo más significativo del evento.

¿Posibilidad de reediciones, circulación por todos los países de habla hispana y traducciones de la novela? Espero que Alfaguara México la reedite y que llegue a otros espacios de Hispanoamérica. Me interesan mucho los lectores hispanos. Las traducciones no tanto: a veces el libro aparece en una lengua de la cual uno no tiene ni idea y digamos que el texto se distancia. He sido traducido a 15 idiomas; pero reitero, mi interés se centra en los lectores de habla hispana.

El jurado destacó el ‘espíritu cervantino’ de la novela... Me atrevo a decir que todos mis libros están empapados, abrevan del ánimo de Cervantes. Mi ADN como escritor es quijotesco.

¿Pausa después del galardón o ya está trabajando en una nueva novela? No hay pausa, quizás estoy explorando en nuevas coordenadas. Tengo dos o tres proyectos en puerta de los cuales prefiero no decir nada. Ganar un certamen literario no implica haber llegado al final. Este premio me impulsa a seguir en mi empeño de escarbar en todos los resquicios de la imaginación.

