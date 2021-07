Demuestra cómo hasta en la cotidianidad existe lo insólito

La narradora, académica y ensayista mexicana Cecilia Eudave ganó en 2010 el Premio de Novela Juan García Ponce con Bestiaria vida, y asimismo, ha incursionado en la minificción con Para viajeros improbables (2011) y Microcolapsos (2014). Traducida a varios idiomas y asidua colaboradora en publicaciones culturales de México y del extranjero, participó como Escritora Invitada de Honor del Ministerio de Deporte, Turismo y Cultura de Corea del Sur en 2014; se le otorgó la Cátedra América Latina en Toulouse, Francia en 2016 y desde 2018 coordina la Cátedra Dolores Castro de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Aparece Al final del miedo (Páginas de Espuma, 2021), cuaderno de ocho relatos donde Cecilia Eudave confronta a los lectores con asombrosas iconografías: piedad que se desborda sobre un paisaje de extravagantes circunstancias. Prosa de tonalidades expresionistas escoltada por un sortilegio poético de perspicaz conjunción con el absurdo que germina en lo cotidiano.

“En este libro me instalo en la línea delgada de la frontera que delimitan los espacios de lo insólito y lo real; me siento cómoda en esa franja de lo absurdo que, hasta cierto punto, no compagina con la realidad condicionada: mis personajes están sumergidos en situaciones inexplicables. Me propongo contar historias desde una perspectiva no convencional que rompa con los esquemas de la literatura fantástica y se ubique en lo heterogéneo, quizás en la promiscuidad genérica”, precisó en entrevista con La Razón, Cecilia Eudave.

¿Propuesta en que los lectores cotejan sus aprensiones? Pregunta que recorre por el ánimo del libro. Pretendo que el lector vaya más allá de sus temores: el título indica esa posibilidad. No es ‘el final del miedo’, sino ‘al final’.

¿Lo insólito y lo real en los límites de sus franjas? Los relatos se ubican en el atajo de esos espacios, la mirada del narrador se proyecta desde un punto en que se puede ver lo insólito y lo real. Mis personajes se columpian entre esas ranuras y deciden la manera de afrontar sus angustias más recónditas.

¿Personaje al borde de la decepción: antihéroes? Los héroes rozan los lugares comunes, sabemos que van a triunfar. Me encantan los antihéroes de nuestros días, esos seres lastimosos, desconsolados, mezquinos: esas criaturas sin historias extraordinarias que reflejan las extrañezas de la vida.

¿Cuaderno enigmático y a la vez seductor? Eso se ha dicho de este conjunto de historias donde intento que se entretejan la esperanza, la luz, la búsqueda de la quietud, los afectos, los laberínticos atajos de la amistad, las desilusiones, la perplejidad, los vacíos existenciales, la desconfianza y la amargura. Asuntos inexplicables y, asimismo, tentadores.

Percibo la presencia de Virgilio Piñera. ¿Es usted admiradora de su obra? Sí, en este libro camina el espectro del autor de La carne de René; también se asoma Onetti y un poco los entornos especulativos de Borges.

