Días de septiembre llega al FCE

Raúl Manríquez (Chihuahua, 1962), uno de los escritores más destacados del norte del país, quien ha dedicado buena parte de su vida a la enseñanza y a la promoción cultural. Trayecto creativo avalado por más de diez volúmenes publicados de poesía y narrativa, entre los cuales destacan La vida a tientas (2003), Cuentos para una tarde de ocio (2003) y Alquimia de la muerte (2017). Premio Chihuahua de Literatura 2000 y Premio Nacional de Novela Justo Sierra O’Reilly 2007 por Días de septiembre, que el Fondo de Cultura Económica (FCE) acaba de sumar al catálogo de su Colección Popular.

Tres amigos egresados de la Normal de Chihuahua tienen el propósito de darle un giro a sus vidas y procurar un cambio positivo en el contexto escolar en que se encuentran muchos estudiantes; pero, las rutas de sus ideales se van entrecruzando y los afectos se van borrando a causa de los trances en la lucha por el poder en los grupos sindicales: los anhelos de justicia y lucha social se hacen incompatibles, cada uno se aferra a sus convicciones y las secuelas de la corrupción sindical marcan sus actos de manera radical.

“Esta novela se publicó en 2009 en una coedición del Instituto de Cultura de Chihuahua y el sello Ficticia. Me halaga que el Fondo la incluya en la Colección Popular en un tiraje que llega a muchos más lectores. Creo que la historia que se narra converge con otras vertientes: la mafia sindical, las relaciones profesor-alumna, el amor y el desamor, la maquinación y la muerte. He sido maestro durante muchos años, he querido referir situaciones particulares del entorno docente que, gracias al prodigio de la literatura, pueden conseguir una dimensión universal”, comentó en entrevista con La Razón, Raúl Manríquez.

¿Tres amigos: Santiago, Israel y el narrador desde los ecos de sus animaciones interiores? Sí, me interesaba explorar la vida interior de estos tres personajes abrigados en la pasión, el desafecto, la añoranza, las ilusiones y los desencantos. La sed de poder de Israel; y los sueños idealistas de Santiago desde la mirada de un narrador que conoce bien las circunstancias.

¿Qué alegoría se bosqueja en Israel y Santiago? Representan dos rostros del magisterio mexicano. Dos polos opuestos. Aunque considero que no hay personas totalmente buenas o decididamente malas: los actos de los seres humanos están arrobados por complejidades. Santiago e Israel son personajes literarios y para que sean verosímiles tienen que ser complejos, así como es la vida. Santiago a pesar de su heroísmo, también comete errores: sus gestos a veces están marcados por contraposiciones.

¿Voz narrativa en primera persona bordeada por ‘sinuosidades omniscientes’? Este tercer personaje, el narrador, es también maestro y cuenta la historia desde una perspectiva de vacilación: disyuntiva de ser leal o no, pues es amigo de los dos. De ahí esa línea de un relator que lo sabe todo y duda.

¿El narrador se ve envuelto en un conflicto? Una situación conflictiva lo acecha con índices de temor, cobardía y fragilidad. No sólo es una historia de maestros: me interesan los corolarios de la trama en lo social y lo político. Quise reflejar cómo se comporta el ser humano frente a estas dicotomías donde se ponen en juego los afectos y las lealtades.

¿Retrato de las actitudes del poder sindical? El corporativismo político le ha hecho mucho daño al sindicalismo magisterial. Creo que ha habido un cambio progresivo positivo a lo largo del tiempo de acuerdo al avance democrático del país; pero, están presentes las secuelas.

Días de septiembre