Diemecke: “Mi acercamiento a la música se ha expandido”

El reconocido director de orquesta Enrique Arturo Diemecke supo casi desde la cuna que su vida estaría dedicada a la música, desde la infancia parecía ser parte de su ADN al punto que a sus siete años le dijo a su padre que quería ser director de orquesta. A décadas de distancia de aquel momento que definió su habitar en este mundo confiesa, en entrevista con La Razón, que su acercamiento a la música no sólo permanece, sino que se ha expandido.

“Mi acercamiento a la música se ha expandido, he sentido que mi amor y pasión sigue estando ahí, sigue enfocado a la parte central de la música, lo que nos dice, lo que un compositor me da a mí para poderlo transferir a los músicos, para que estos produzcan los sonidos que están en la partitura, que lo podamos interpretar de la manera más fiel, cercana a lo que el compositor nos dijo”, señaló Diemecke, quien ha dirigido las más importantes orquestas del mundo, entre éstas la Royal Philharmonic Orchestra, L’Orchestre de Paris y la Sinfónica Estatal de Moscú.

Motivado por compartir cómo fue para nacer en un hogar en el que la música estuvo siempre presente, cómo eso lo condujo a desarrollarse profesionalmente en este arte, pero también las dificultades que enfrentó, el director es el protagonista del libro Enrique Arturo Diemecke. Biografía con música de Mahler (Siglo XXI Editores, 2020), de José Ángel Leyva, que se deriva de las charlas que sostuvo con el periodista y poeta.

Dicho libro es una suerte de “manual” para ser músico, a partir de las experiencias que pareciera que Diemecke cuenta directamente a los lectores, una biografía que se sitúa en lo real —desde la infancia del artista hasta una trayectoria consolidada—, pero también en la ficción, como una charla imaginaria con Mahler, además de ser un “cofre” de información valiosa para quienes desean conocer más sobre cómo funciona una orquesta o por qué es importante conocer el contexto en que un creador compuso cierta obra, como el último apartado en el que desmenuza “Once pasos para interpretar a Mahler”.

Quien fuera director artístico de la Ópera de Bellas Artes espera que este libro pueda ser una herramienta para los jóvenes que tienen como proyecto de vida dedicarse a la música.

“Creo que puede puede ayudar a muchísimos jóvenes o a muchos padres o amigos para encaminar a alguien que le interesa tener una vida de artista o músico. Lo recomendaría para que sepan la vida de un artista que tuvo la suerte de crecer en un ambiente que le ayudó a desarrollarse. Todas las biografías en la vida van dando un entendimiento de las cosas, este libro tiene esto, el desarrollo de alguien que quiere ser músico y cómo fue su entorno para desarrollarse de una manera más fácilmente”, apuntó.

Diemecke confesó que, a lo largo de las charlas que sostuvo con Leyva, siempre aparecía el compositor Mahler, con quien se siente más identificado, de ahí que tome este nombre para el título del libro y de incorporar tres apartados dedicados a este creador, desde la importancia que ha tenido para él, hasta una lúdica e interesante charla imaginaria con él, pero en la que Mahler cree que el director de orquesta es Freud.

El libro se va desarrollando en cómo fue el crecimiento con la música, como fui creciendo con ella, me fue guiando, la música me ha acompañado toda la vida

“José Ángel Leyva armó perfectamente bien esta estructura, le agradezco haber organizado de esta manera esta biografía, distinguió que siempre había algo que me llevaba a la música de Gustav Mahler y al personaje de Mahler. Llegaba a hacer la pregunta: ¿qué haría si estuviera enfrente de Mahler?, lo primero que contesté fue: me quedaría mudo, no sabría qué decir ni preguntar, tal vez en mis sueños más recónditos podría atraerme, de ahí nació esa idea del encuentro con Freud”, compartió.

En el libro se incorpora una frase que resuena en varias partes de éste: “Mi relación con la música es peligrosamente emocional”. Al respecto Diemecke comentó que quería plantear la importancia de buscar un equilibrio entre lo emocional e intelectual, pero también darle una connotación simpática.

“Las emociones son virtudes y una virtud se vuelve peligrosa cuando la emoción le gana a uno; tenía que estar tratando de controlar que la emoción no me ganara, siempre fui buscando equilibro con la parte intelectual, para no descarrilarme; la palabra peligrosamente emocional también tenía una connotación simpática, quiere decir que no estoy inhibido a mostrar mis sentimientos cuando se trata de expresar la música, de hablar con ella, de defenderla, de exponerla”.

Hoy, en la Sala Manuel M. Ponce, de Bellas Artes, Diemecke, junto con la compositora Ana Laura, el autor José Ángel Leyva, el periodista Pablo Espinosa y el director editorial de Siglo XXI, Tomás Granados, presenta el libro a las 18:00 horas.