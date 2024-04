Discos inéditos de Tino Contreras verán la luz

En el último año y medio de vida, en plena pandemia y encierro por el Covid, el legendario músico de jazz mexicano, Tino Contreras, se dedicó (1924-2021) a componer piezas que grabó en un estudio con Jaime Reyes, en el piano; su hijo Valentino Contreras, en el bajo; Lalo Flores en las percusiones y él en la batería. Sin embargo, no pudo darlas a conocer, por lo que su familia alista el lanzamiento de esas dos producciones, una de jazz latino y otra de baladas y obras del género sincopado, detalló a La Razón Mónica Ramírez Robles, viuda y mánager del artista.

“No podía estar de ocioso, la pandemia lo desesperó, lo afectó, nos vimos en la necesidad de rentar estudio y se dio el gusto de grabar material para dos discos, eso es lo que vamos a sacar próximamente como algo inédito”, compartió Mónica Ramírez Robles, quien hoy encabeza una sesión de escucha en la Fonoteca, con motivo del centenario del nacimiento de Tino Contreras.

En dichas grabaciones se reflejan los sentimientos y emoción que vivió Tino Contreras, quien solía dormir poco para despertar y dedicar largas horas a practicar con su batería y trompeta, a tocar el piano y a componer.

“Como no sabíamos cuándo iba a ser el final, el sentimiento era distinto, su alma estaba ahí, en sus manos, al tocar. Era un hombre muy fuerte, muy sensible, que expresaba llorando, no se contenía, era tan auténtico. Fue fuerte para todos, incluso para nosotros al verlo entregando todo”, recordó Ramírez Robles.

El lanzamiento de las producciones sin fecha aún, será de manera independiente en una plataforma digital.

Con motivo del centenario del nacimiento de Tino Contreras, además de la sesión de escucha de hoy en la Fonoteca Nacional, el 4 y 5 de abril se ofrecerán dos conciertos en los que se le rendirá tributo en Jazzatlán Capital; y el 7 del mismo mes en el Museo José Luis Cuevas. A pesar de estos esfuerzos de mantener viva la memoria y legado del músico, su viuda consideró que hay una deuda con él.

“Se le quedó a deber un gran homenaje a nivel nacional, debió ser reconocido. Estoy tramitando que en su tierra, en Chihuahua, se le haga un gran homenaje, pero hay oídos sordos”, finalizó.

Tino Contreras se posicionó en el mundo del jazz internacional. Legó 58 discos de jazz y compartió escenario con Dave Brubeck y Louis Armstrong.