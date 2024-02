Eduardo Terrazas, una obra que sintetiza la belleza de la humanidad

El arquitecto y artista plástico Eduardo Terrazas se encuentra sentado en una sala de la galería Proyectos Monclova, rodeada por obras de su creación en las paredes y en el piso hay globos de la famosa instalación que concibió para los Juegos Olímpicos de 1968. Explica en entrevista con La Razón cómo ha logrado fusionar diversas disciplinas con su quehacer artístico, a veces fija su mirada —entre llena de profundidad y asombro—, en la mano con la cual representa algún objeto del que está hablando o en una de sus obras, para detallar, por ejemplo, la manera en que unas líneas simbolizan las cuatro fuerzas que unen al universo.

Después de una detallada explicación de su serie Cosmos, que tiene como principio una estructura que hizo con un profesor de matemáticas de la Universidad de Oxford y en la cual representa la belleza que ha encontrado en la gravedad, se le pregunta: ¿Entonces su obra es una síntesis de la belleza?, sonríe y responde: “Ándale, me gusta mucho, ‘síntesis de la belleza ‘ (lo dice en un tono de voz más alto, para que quien lo acompaña tome nota), síntesis de la belleza del cosmos, de la humanidad, de nuestra vida”.

¿Y qué es belleza para usted?, se le pregunta, hace una pausa y dice: “Eso, encontrar la belleza en ti, en la obra, en el globo”. La conversación continúa y surge otra duda: ¿cómo el artista Eduardo Terrazas comenzó a interesarse en otras disciplinas para expresarlas en su obra?, el arquitecto toma una pausa y responde: “Dice un crítico de arte inglés que se me hizo un DNA en la necesidad de tener relación, de crear unidad, lo dice también en el sentido de la unidad de lo local con lo internacional, lo local con lo global, porque todo es un solo universo, al final somos un todo, todo depende de todos”.

El arquitecto y artista plástico Eduardo Terrazas.

Lo anterior se ve plasmado en la exposición To Weave the Possibility, que se inaugura mañana en Proyectos Monclova, en Polanco, como parte de la Semana del Arte en la Ciudad de México. La muestra incluye obras de cuatro series que han sido fundamentales en su quehacer artístico, una de ellas, Posibilidades de una estructura, que inició en la década de los años 70 y en la cual “a partir de una estructura que haces, puedes manejarla de diferentes maneras y encontrar un infinito de posibilidades”, expone Terrazas y pide que observemos alguno de sus cuadros: “Mira, esas son de posibilidades, son los mismos colores con diferentes formas geométricas y te dan otras características muy distintas”.

Se incluyen cuadros de las subseries “Cosmos”, “Diagonales” y “Retícula”, esta última es la que dio origen a Posibilidades de una estructura.

También se encuentran piezas de la serie Tablas, la primera con la que empezó a usar la técnica de los huicholes que consiste en utilizar una tabla de cera de Campeche y lana; además de Los desafíos de la humanidad y Variaciones cósmicas. Todas son obras de su más reciente producción, de 2023, en las que se ha enfocado en seguir encontrando la belleza.

“Eso es lo que estoy haciendo ahorita, la ciencia tiene belleza, estoy tratando de encontrar la belleza de la ciencia, en la naturaleza, en el cosmos, en la humanidad, siempre estoy tratando de buscar la esencia de las cosas para expresarlas”, comenta el artista originario de Jalisco, Eduardo Terrazas.

Se encuentran las piezas 1.1.565 y 1.3.41, de Posibilidades de una estructura. La primera, una obra en la que contrastan los colores blanco y negro y en la que destacan dos diagonales que se cruzan; la segunda igual se conforma de diagonales, pero resalta por la diversidad de los colores: amarillo, azul, rojo, verde y blanco. Asimismo 28.63, de Variaciones cósmicas; y 2.21b, de Tablas. En ambas utiliza la técnica wixárika, conjugando lo local y tradicional.

“Siempre he tratado de unir las diferentes disciplinas y conocimientos para tratar de encontrar que la economía no sea distinta de la sociología, son diferentes, pero las juntas y puedes dialogar entre ellas. Mucha gente no le entra a eso, pero yo creo que es tratar de unir el conocimiento y a la humanidad, es lo que trato de hacer”, comparte Eduardo Terrazas, quien también enlaza su arte con lo cotidiano, como lo hizo en la instalación Globos, de 1968, como parte de los Juegos Olímpicos.

“¿Recuerdas los globos que se vendían en la Alameda?, cada globero tenía su manera de expresarse, tenían sus colores, yo de chiquito, de niño mis papás me regalaban un globo los domingos, para mí era la felicidad, imagina que te regalen cosas así los domingos. Esta obra es a partir de ese recuerdo y la conceptualización tiene la geometría, la pintura y los colores de uno. El origen es el globo mexicano de las plazas”, cuenta.

Asombrarse con lo más cotidiano o con lo más complejo también ha sido parte de la esencia del quehacer artístico de Terrazas, quien espera que las personas no pierdan su capacidad de asombro: “Lo que estoy haciendo es para el beneficio de la humanidad, no para mí, lo hago para todos, espero que les llegue algo de lo que trato de expresar”, dice antes de finalizar la entrevista y recorrer la sala de la exposición que estará abierta al público hasta el próximo 2 de marzo. Sólo con horario de 10:00 a 20:00 durante la Semana del Arte.

Cuándo: del 6 de febrero al 2 de marzo

Dónde: Proyectos Monclova

Horarios: 10:00 a 20:00 horas (durante la semana del arte) To Weave the Possibility