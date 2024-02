Seña y verbo celebra 30 años de reivindicar el arte de actores sordos

La comunidad sorda en México no está habituada a la poesía, pues en su lengua materna, la de señas mexicana, no existen las metáforas o los juegos de palabras, por eso, la primera vez que el elenco de Seña y Verbo, integrado por actores sordos, se acercó al poema de Sor Juana Inés de la Cruz, “Primero Sueño”, estuvo ante algo totalmente novedoso e incomprensible, así que el texto se tradujo hasta lograr una manera de comunicar más poética. Esto es parte de lo que verá el público en la puesta en escena Yo despierta, con la cual la compañía celebra 30 años de existencia.

“Me gustó la parte de la lengua de señas más poética, para la comunidad sorda es difícil entender el español, los oyentes están acostumbrados a tomar cursos de redacción, de lectura y lo hacen diario para entender metáforas, figuras retóricas, en el caso de los sordos, en nuestra lengua la estructura es diferente, hay que hacer una traducción, si quiero decir ‘la casa es grande’, en lengua de señas es ‘casa grande’, más sintético, por lo que en la poesía hay palabras que no entendemos, entonces, cuando ve esta puesta en escena la comunidad, ve que las señas son muy diferentes, es una lengua de señas de manera poética”, explicó en entrevista con La Razón, Eduardo Domínguez, quien junto con Alberto Lomnitz, dirige este montaje.

Artistas danzan al son de la música en vivo. Fotos: Cortesía

Yo despierta, basado en “Primero Sueño”, de Sor Juana Inés de la Cruz, se presenta este sábado en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, a las 19:00 horas. Conjuga música original, danza y video.

“Cuando se entra a la función se ve a las dos actrices: una que es sorda, Socorro Casillas, quien declama en lengua de señas, y Haydeé Boetto, quien está dando voz Socorro; hay dos bailarinas, tenemos música original y videos”, explicó Domínguez, quien en 2017 se convirtió en la primera persona sorda en iberoamérica en dirigir una compañía de teatro.

De esta manera, la obra puede ser apreciada por personas oyentes y sordas, pues durante tres décadas Seña y Verbo se ha enfocado en visibilizar el trabajo artístico de una comunidad que por años ha sido marginada solamente por no oír y comunicarse a través de la lengua de señas.

La comunidad sorda no tiene ninguna discapacidad, la única situación es que no podemos escuchar; queremos corregir la palabra sordomudo, es incorrecta, podemos gritar, hablar, reírnos

Eduardo Domínguez

Director

“Desde el 93, que es cuando se fundó la compañía, los sordos se han estado esforzando muchísimo por mostrar la imagen del sordo, la lengua de señas mexicana, que no se reconocía, los oyentes estaban muy cerrados a esta lengua, teníamos que ocultarnos al momento de comunicarnos así, porque se nos obligaba con terapia de lenguaje a hablar, pero gracias a Seña y Verbo se ha logrado ver arriba del escenario que podíamos hablar lengua de señas, que no era chafa, o se quitara esta percepción de ‘pobrecitos’”, dijo Domínguez.

El artista comentó que, si bien, ahora es complejo, porque se calcula que en México hay 800 mil sordos y solamente 50 traductores certificados, en Seña y Verbo han ido rompiendo con esas barreras del lenguaje y también con prejuicios.

Los bailarines que forman parte del montaje. Fotos: Cortesía

“Es concientizar a los oyentes y no queremos parar. Se nos dio durante mucho tiempo la palabra discapacidad, que nos ha limitado muchísimo; incluso se nos ha dado el término de discapacidad auditiva; sin embargo, eso ha sido uno de los principales problemas, la comunidad sorda no tiene ninguna discapacidad, la única situación es que no podemos escuchar; queremos corregir la palabra sordomudo, es incorrecta, podemos gritar, hablar, reírnos, pero somos usuarios de una lengua, la de señas mexicana, que es la forma en que nos comunicamos”, finalizó.