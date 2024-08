Elisa Carillo: siempre va a ayudar un buen presupuesto para la CND

A casi un mes de terminar el actual sexenio, Elisa Carrillo, codirectora de la Compañía Nacional de Danza (CND), destaca en entrevista con La Razón, que si bien durante los años que se incorporó a la agrupación se amplió el repertorio y los bailarines trabajaron con coreógrafos nacionales e internacionales, “siempre un buen presupuesto va a ayudar” para continuar diversificando las obras que presentan y, en consecuencia, esto permitirá que atraigan a más público.

“Algo que siempre va a ayudar es tener un buen presupuesto para que podamos seguir creando. Tener otro repertorio va a ayudar a que el público tenga otro interés, que sigan habiendo buenas propuestas; también poder compartir su trabajo en otras partes del país, o que gente de otras partes del país vean lo que se hace va a ayudar a que la compañía sea reconocida aquí e internacionalmente, claro, con un público mayor”, dijo la ex primera bailarina del Ballet Estatal de Berlín.

¿Cuál sería el presupuesto deseable?, se le preguntó y respondió: “La verdad no me gustaría entrar en esos detalles, simplemente es que la cultura, en general en todo el país, tenga un buen apoyo es algo muy importante; la cultura es básico en la sociedad”.

Elisa Carrillo resaltó que durante este tiempo fue primordial seguir retando y motivando a los integrantes de la agrupación, quienes pudieron trabajar con coreógrafos como Nacho Duato, Itzik Galili y Marco Goecke.

“Es una de las metas que tenemos y que yo tengo muy claras, que la compañía pueda tener siempre un repertorio nuevo e interesante, es una forma de motivar a los bailarines y también al público, es importante hacer que ellos crezcan. Han tenido la oportunidad de trabajar con grandes coreógrafos internacionales que no habían estado en el país, pero además cosas del repertorio clásico que ya no tenían como Romeo y Julieta, también trabajos clásicos como La Esmeralda”, destacó Elisa Carrillo, quien dijo que hasta el momento no le ha llegado una propuesta para continuar como codirectora de la Compañía Nacional de Danza.

“No tengo ninguna propuesta, sigo con la parte que nos toca con el maestro Cuauhtémoc Nájera, veremos lo que pasa en el futuro, voy a terminar esta etapa. Si hubiera otra oportunidad, hay que hablarlo, tengo mucho cariño por mi país y por la compañía, por los bailarines, vamos a ver eso en el futuro, ahorita estoy concentrada en lo que nos queda”, externó.

UNA GALA MUY ESPECIAL. La bailarina Elisa Carrillo está de plácemes porque formará parte del elenco de la Gala de Ballet Ciudad Delirio, con la cual la Compañía Nacional de Danza celebra el 90 aniversario del Palacio de Bellas Artes, una función especial, ya que fue el primer magno recinto que pisó en su infancia.

“Estoy muy emocionada porque es una fecha muy importante para el Palacio de Bellas Artes, que es la cuna de las artes en nuestro país, personalmente fue el primer escenario importante en mi vida, en el sentido de que desde muy niña lo pisé siendo estudiante de la Escuela Nacional de Danza Clásica, junto con la Compañía Nacional de Danza con El Cascanueces. Fue algo muy bello para mí comenzar mi carrera en ese escenario tan importante y ahora volver me llena de mucha alegría”, dijo.

La codirectora de la CND detalló que en la gala participarán algunos bailarines mexicanos que actualmente representan a nuestro país en las más importantes agrupaciones del mundo, entre ellos Anaís Bueno, bailarina del Joffrey Ballet; Katia Carranza, primera bailarina del Miami City Ballet; Selene Guerrero, segunda solista del Ballet Nacional de Canadá; Braulio Álvarez, solista en The Tokyo Ballet; Enrique Bejarano, bailarín del Birmingham Royal Ballet, y José Pablo Castro Cuevas, bailarín del Joffrey Ballet.

Elisa Carrillo interpretará el solo Tué, del alemán Marco Goecke, una coreografía, que se caracteriza por tener movimientos rápidos y precisos, al ritmo de una canción en francés.

“La parte más importante es la exactitud y la rapidez, pero también la limpieza de todo lo que es el torso, los brazos y la cabeza”, explicó.

Detalló que este solo fue creado en honor a la princesa de Mónaco y lo bailará por primera vez en Bellas Artes.

“Permite que saques emociones cada día de otra manera, ya sea de alegría, coraje o de tristeza, de enojo, eso es lo especial de la danza, que no es algo que se aprende y tiene que ser igual siempre, día a día puede haber un cambio”, dijo la artista sobre los ensayos que ha tenido de la coreografía y quien estará en la función del próximo domingo 1 de septiembre a las 17:00 horas en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, después, sin ella, la gala continuará con un elenco alternado el 3, 6 y 8 de septiembre.



Cuándo: 1, 3, 5 y 8 de septiembre

Dónde: Sala Principal del Palacio de Bellas Artes

Horarios: domingos, 17:00 horas; martes y jueves, 20:00 horas

Localidades: de $200 a $700 Gala de Ballet Ciudad Delirio

ESTRENO POÉTICO

La bailarina y coreógrafa de la Compañía Nacional de Danza, Sonia Jiménez, hará el estreno mundial de Ciudad Delirio, basado en su poemario Ciudad fisura, una obra que aborda temas como la vulnerabilidad, el caos de vivir en grandes metropólis, la soledad y el individualismo.

“Tengo 31 bailarines en escena, 29 representan a la sociedad y dos a una pareja que está inmersa en su individualidad y su historia en esta ciudad. Es muy evidente cuando el grupo quiere llevarse a estos dos personajes a un sitio y no lo logra. También habla un poco de psicología de las masas, cómo vamos todos de alguna manera teniendo una sola forma de ver cuando estamos inmersos en una ciudad, como si el lugar te comiera, porque al final uno en estos lugares tan extensos y con tantas personas uno se puede perder”, explicó a La Razón Sonia Jiménez.

La pieza, que forma parte de la Gala de Ballet Ciudad Delirio, cuenta con música original de Marcela Rodríguez, que la Orquesta del Teatro de Bellas Artes interpretará en vivo, bajo la dirección de Julia Cruz.

“La música tiene mucha sonoridad mexicana”, agregó.