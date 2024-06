Enrico Chapela, tras una música energética y más interesante

Al compositor mexicano Enrico Chapela poco le importan aquellos que consideran que está “metiendo un estilo profano a la santa orquesta”, al incorporar elementos de otras modalidades musicales como el metal y el rock, su único interés es “lograr la música más energética e interesante que pueda”, expresa en entrevista con La Razón.

Un ejemplo de esa visión es la pieza Rotor, que fue comisionada por la Orquesta Sinfónica de Minería y recientemente grabó con la Orquesta Sinfónica de Portland, bajo la dirección de Eckart Preu. Una obra que se inspira en la banda de rock de metal pesado que tuvo en su juventud llamada Rotor y en la que retoma la estructura de una canción de ese estilo.

“Es una pieza muy energética, muy rockera, está basada en la banda de rock de metal pesado que tenía cuando era joven, tipo Metallica y Sepultura, está inspirada en ese tipo de música, hice el mismo procedimiento cuando componía metal, que es hacer ideas rítmico-melódicas en la guitarra, que se le llaman riffs, es una estructura como si fuera una rola de metal”, compartió sobre la obra que este 15 y 16 de junio interpretará la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yolitztli, a las 18:00 y 12:30 horas, respectivamente.

La versión que se interpretará es la que grabó con la Orquesta Sinfónica de Portland, hizo algunos ajustes porque la primera partitura no lo convenció. “En la parte de en medio descansa de esa agitación y se vuelve más contemporánea, más sala de concierto y menos del Tianguis del Chopo, esa parte no me convencía, quería meter un contraste pero se caía, entonces la mejoré, luego el final no me gustaba, ése sí es todo nuevo, porque eran unos tamborazos que sólo hacían sentido si fuera un concierto para percusiones”, comentó Enrico Chapela, quien se ha distinguido por no temerle a incorporar estilos que se consideran muy alejados de la música de orquesta.

“Cuando me enamoré de la música y decidí ser músico fue en la prepa, al mismo tiempo que estudiaba en el taller de guitarra del Colegio Madrid, donde tocaba compositores contemporáneos como Gerardo Tamez, tocaba Metallica y Sepultura en la guitarra eléctrica, siempre desde el inicio me pareció muy natural juntar las dos cosas, porque así como el metal tiene mucha energía y es muy prendido, también hay piezas de orquesta que tienen ese misma energía”, comentó el compositor, quien en Rotor también incluye influencias de la música árabe que remiten a la época

en la que tocó el yembé con una banda.

Enrico Chapela consideró que aún hay quienes se resisten a la música de orquesta contemporánea: “Los instrumentistas, de entrada, sospechan de la música contemporánea, es más difícil tocar Beethoven o Mahler, porque ya los conocen, mientras que en la música contemporánea es meterse en zonas que no conocen, hay quien lo valora y quien no, los miembros de las orquestas son generalmente conservadores. En el público habrá a quienes no les encante, pero si escribes muy tradicional para darle gusto a los rucos, los jóvenes se van a aburrir, y viceversa, el único camino es la honestidad, decir, ésta es la música más chingona que puedo hacer, la que a mí más me gusta, y tener la esperanza de que haya quien comparta esa apreciación”, concluyó el compositor, quien recientemente estrenó la pieza Tetracrómatas.

El programa que este fin de semana presenta la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, incluye también las piezas Concierto para violín No. 1, de Mozart; De las tinieblas la luz, de Georgina Derbez, y la Sinfonía No2 Op. 36, de Beethoven. El recital estará bajo la dirección de Diego Naser, como batuta invitada.