Expone el crimen y desigualdad en la sierra tarahumara

La investigadora teatral, narradora y dramaturga Camila Villegas —Premio Internacional Reading Festival de Columbia University New York— debuta como novelista con Lo demás es silencio (Planeta/Tusquets, 2024): fábula emplazada en el centro de la Sierra Tarahumara donde el asedio del narco ha alterado las rutinas en una comunidad rarámuri. Un incendio destruye la iglesia local y los habitantes intentan apagar el fuego y se preguntan los motivos de la tragedia.

Presentación de personajes que sortean la pobreza, se arrogan ante nimias consagraciones, testimonian el resurgimiento del amor y la desgracia, se rinden ante la vitalidad de unos besos y viven el milagro de la maternidad. Una buena dosis de poesía ronda por los folios de esta novela trazada en perspectivas de la técnica teatral. Prosa musical en diálogos que develan la cadencia del habla de los rarámuris. Uno de los personajes centrales, Lobo Montejo, toca la guitarra, los acordes de sus tonadas se proyectan sobre el silencio.

“Esta novela nace de una experiencia personal: viví dos años en la sierra rarámuri. Decidí exponer el entramado de personajes que testimonian el impacto del crimen y la desigualdad en el corazón de una comunidad rarámuri. Esta historia ha estado conmigo por más de 10 años: la disyuntiva estaba entre el teatro y la narración: me di cuenta que la novela era el espacio para contar todo lo que experimenté durante mi estancia en el lugar”, dijo a La Razón Camila Villegas.

¿Lo demás es silencio, novela de cautelosa musicalidad? Mi objetivo era imprimir un ritmo a partir de parábolas del habla de los rarámuris sobre todo en los diálogos. Tenía las imágenes en mi cabeza, era esencial para mí suscribir la sensación de esas imágenes desde la música.

¿El lenguaje rarámuri como médula narrativa? Me centro en la pregunta: ¿cómo edificamos nuestra identidad? Me di cuenta que requería otro lenguaje para responder esa interrogante: no me bastaba la reconstrucción habitual del español; entonces, recurrí a una paráfrasis de la forma de hablar de las comunidades rarámuris.

¿El universo rarámuri es de por sí literario? Ellos tienen una forma peculiar de relatar muy sugestiva; sí de ahí mi curiosidad y fascinación con esas franjas contiguas a la ficción. Escribía y una cadencia me arropaba. De pronto mi cuerpo danzaba sobre mi escritura.

Como en un maratón, al escribir también existe el eco del fracaso: la crisis de los corredores se asemeja a la crisis de los narradores, quienes muchas veces no saben cómo concluir una historia

Camila Villegas, Narradora

¿Dos familias protagonizan la historia? La familia de Montejo y la de Pánfilo. Sobresale el personaje Lobo Montejo, un exsacerdote que renuncia a la religión y decide formar una familia e integrarse a la comunidad. Matiana es otro personaje clave.

¿Volcó aquí su experiencia como corredora de maratones? El acto de escribir es un acto de obstinación. Cuando corro un maratón pienso en cómo llegar a la meta y también en la posibilidad de abandonar. Como en un maratón, al escribir también existe el eco del fracaso: la crisis de los corredores se asemeja a la crisis de los narradores, quienes muchas veces no saben cómo concluir una historia.

¿La reposición del bien es posible? No quiero develar líneas de la historia; pero, el lector lo puede dilucidar a partir de los gestos de Lobo Montejo, quien al decidir ponerle fin a las embestidas del narcotráfico desencadena una violencia sin control. ¿Hasta dónde somos capaces de llegar por restaurar el bien?: interpelación que ronda en la novela.

¿Título que rinde tributo a Augusto Monterroso? Él escribió la novela Lo demás es silencio, fue un maestro de la brevedad presente en la estructura de los capítulos de mi novela.

Lo demás es silencio