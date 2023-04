Exponen a protagonistas del jazz en 30 fotografías

Los fotógrafos mexicanos Edgardo Aguilar y Fernando Aceves juntan 30 imágenes de gran formato de destacados músicos mexicanos en la exposición Los Rostros del Jazz, instalación que se inaugura el próximo jueves 27 de abril a las 10:30 horas en la Galería Abierta (vallas sobre Avenida Reforma) del Senado de la República. Muestra gráfica de dos creadores que han tenido contacto cercano con trascendentes instrumentistas —nacionales e internacionales— del género.

Exhibición de gestos y ademanes de jazzistas en la conformación de una atmósfera que desdeña el falso glamour desde una propuesta donde se invita al espectador a dialogar con la pausa fotografiada desde el regocijo del impacto de las recapitulaciones gráficas. Aguilar y Aceves saben que el clip no ataja el tiempo, sino que lo edifica en el propósito de acusar la realidad. Los instrumentistas retratados aquí se convierten en apropiaciones alegóricas: cosmos en que una sonoridad luminosa (“música callada”) se balancea con los índices del instante.

“Una de mis mayores pasiones es viajar, esos viajes he querido testimoniarlos con mis fotografías. En mi caso, el oficio de fotógrafo está asociado al del viajero. Mi otra obsesión, la música y muy especialmente el jazz, me requirió a relatar a través de imágenes todo aquello que yo siento cuando escucho a un instrumentista, a un grupo o una orquesta: he querido trasladar mis emociones intimas a lo visual. Estas fotografías nacen de ese impulso espontáneo de querer transmitir esa cadencia que se impregna en mi interior: la cámara es el medio para expresarlo”, comentó Edgardo Aguilar en entrevista con La Razón.

¿Narrador gráfico de gestos y manías musicales? Me interesa el documento gráfico; pero pretendo ir más allá del mismo relato en la conformación de espacios visuales que también provoquen conmociones en quienes se acerquen a las fotografías. Una suerte de diálogo de emociones entre el que observa y el fotógrafo.

Las imágenes que presentamos, más que las fisonomías reconocidas de la escena del jazz —los famosos, por así decirlo—, son más bien los rostros de lo cotidiano, de lo que sucede realmente en los lugares en que se toca jazz, donde realmente se vive el día a día más allá de los clubes oficiales con un rotulo comercial

Edgardo Aguilar, Fotógrafo

¿Complicidad con Fernando Aceves? Fernando es un fotógrafo fundamental en los escenarios musicales de México y del extranjero. Somos amigos, nuestro oficio coincide en muchos aspectos, por eso hemos decidido juntar estas imágenes que presentan semblantes de jazzistas en un intercambio de ideas, formulaciones, perspectivas y enfoques comunes. Fernando tiene la capacidad de ver el mundo musical en forma integral.

Edgardo Aguilar: El pianista Lucio de la Rosa, fotografiado en el 2022. Foto: Edgardo Aguilar

¿Representación de circunstancias, de ambientes? La exposición explora en el rasgo capturado en el momento preciso, en el feeling, en el sentir, el cual no siempre es el retrato de una persona, sino de una situación, de un estado de ánimo.

¿Rostros de jóvenes instrumentistas del género? Fernando Aceves y yo entregamos 30 imágenes de jóvenes músicos que no son tan conocidos, pero que están ahí tocando con deseos, con anhelos, a veces iniciando una carrera junto a otros que ya tienen una trayectoria internacional. El proyecto devela un fragmento de tiempo sin apelar o buscar sólo a los famosos.

¿Instalación fotográfica experimental? El experimento quizá consiste en dar a conocer a talentos nuevos con presencia en espacios donde realmente se está haciendo un jazz original en comunión con el espectador que ya no se satisface con lo que escucha en la radio o clubes comerciales. Sí, catálogo fotográfico muy musical y experimental de la escena jazzística emergente de la Ciudad de México.