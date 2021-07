Feria del Libro de Xalapa vuelve con formato híbrido

La Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil Xalapa regresa este 2021 e incursiona con programa híbrido de 101 actividades presenciales y virtuales, luego de que el año pasado pospuso su edición debido a la pandemia. Se enfoca en artistas y escritores locales y se une a las celebraciones de los 100 años del Estridentismo.

“Al inicio de la gestión celebramos por todo lo alto con una gran fiesta que fue el 30 aniversario de la feria que congrega a más de 60 mil personas en 10 días, aún no estamos listos para volver al Colegio Preparatorio de Xalapa, pero este año decidimos emprender con un formato híbrido, cambiamos de sede al Teatro del Estado”, detalló a La Razón, Silvia Alejandre, directora del Instituto Veracruzano de la Cultura.

El 30 por ciento de las actividades será presencial, que contempla presentaciones editoriales, un ciclo de cine y funciones artísticas, con el fin de que infantes y jóvenes disfruten de uno de los encuentros culturales de mayor antigüedad en la República y el más importante en su tipo en el sureste del país.

“Nos da gusto abrir este espacio con todas las medidas de prevención. Queremos recibir a los niños, a las niñas y a las familias para que tengan este acercamiento con los libros. Me parece que la experiencia presencial es un regalo; pero también hay que reconocer a la tecnología como una importante herramienta para llegar a públicos de los cinco continentes que no conocían la feria o infantes de Veracruz que no puedan venir”, destacó Alejandre.

En esta ocasión, en la Sala Emilio Carballido participarán 160 sellos editoriales, representados por 34 expositores, de los cuales “más de la mitad son libreros de Xalapa a quienes se les ha apoyado en esta feria, se han creado estos espacios para reactivar la industria de editorial”, indicó.

El Instituto Veracruzano de la Cultura presentará dos publicaciones, Bromelia, de Alicia Donají; y una novedad editorial, el cuaderno Diego Rivera para colorear, con textos de Brenda Caro Cocotle. “Hemos convertido en viñetas las obras del pintor que alberga el Museo de Arte del Estado de Veracruz para que niños y niñas se acerquen a esa gran colección”, resaltó.

El programa literario cuenta con escritores de Francia, Chile y Colombia, así como de varias ciudades de México, entre ellos Antonio Malpica, Judy Golman y Raquel Castro, quienes participarán de manera virtual; mientras que presencialmente se podrá énfasis en los autores locales.

En esta edición se rendirá homenaje a tres destacadas veracruzanas: Ester Hernández Palacios, escritora, investigadora, docente y gestora cultural; Leticia Tarragó, artista visual de trayectoria internacional, ilustradora de varias colecciones editoriales y libros de texto; y Mercedes Lozano, catedrática e integrante del cuerpo académico de la Facultad de Letras Españolas de la Universidad Veracruzana.

Para que el público pueda anticipar su visita se creó la aplicación móvil FNLIyJ, donde se podrán conocer todas las actividades y adquirir los boletos, los cuales son 100 por ciento gratuitos.

“Este formato ha implicado muchos retos, pero el teatro nos ha permitido establecer más filtros. Contamos con un estricto protocolo sanitario, con tapetes sanitizantes, toma de temperatura, se proporciona gel antibacterial. Invitamos a los visitantes a cuidar la sana distancia, es obligatorio usar cubrebocas en todo el recorrido.

“Vamos en los auditorios con aforo reducido, por lo que pedimos al público que haga un recorrido de máximo una hora para dar entrada a otros públicos. En estos espacios de exposición no se permitirá más de 40 personas de manera simultánea”, señaló Alejandre.

La Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil Xalapa 2021, organizada por el Gobierno del Estado de Veracruz, a través del Instituto Veracruzano de la Cultura, en coordinación con la Secretaría de Cultura federal y el H. Ayuntamiento de Xalapa, tendrá lugar del 9 al 18 de julio.