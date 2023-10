Festival de Cine de Morelia: Jessica Chastain, encantada de filmar en México

Morelia, Michoacán.- Michel Franco se ha convertido ya en un referente del cine hecho en México a nivel internacional y esto le ha llevado a que su nueva película, Memoria, sea protagonizada por la ganadora del Oscar, Jessica Chastain, y Peter Sarsgaard, reciente ganador de la Copa Volpi a Mejor Actor. En conferencia de prensa realizada en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), el reconocido cineasta y ambos actores hablaron sobre su colaboración y sus expectativas para la cinta que hicieron juntos.

“Estar en casa con mi octava película es una celebración al trabajo de Peter, Jessica y todos los actores que participaron en la película, estoy agradecido y muy orgulloso de esta película”, comenzó el realizador para luego darle la palabra a su actriz protagónica: “Me encanta estar en México y me encanta filmar aquí, fue muy especial estar en la Ciudad de México y pasar mucho tiempo ahí, las colaboraciones que he tenido aquí han sido muy inspiradoras y satisfactorias. Espero pasar mucho tiempo en México, de hecho viví en México por un tiempo cuando era niña porque mi abuela vivía aquí. Estoy muy feliz de estar aquí”.

Franco mencionó que la razón principal por la que pudo trabajar en esta ocasión con Chastain y Sarsgaard fue que ambos vieron su cinta Nuevo orden y les gustó, lo cual dio paso a su colaboración. “Es una película sobre la curación y el cambio de energía, eso me conmovió mucho y me pareció muy inspirador especialmente durante los tiempos oscuros que vivimos, lo primero que me pasó al trabajar con Michel fue que me alegré mucho cuando leí el guion”, explicó la actriz que interpreta a Sylvia, una mujer con un traumático pasado de abusos y alcoholismo.

jessica chastain meeting fans today in Mexico 🥹🩷 pic.twitter.com/i9yBTFrG2R — allie (@tinychastain) October 21, 2023

“Una de las cosas que me atrajo de esta película es que tiene a este hombre y a esta mujer en un lugar donde todavía tienen una oportunidad real de vivir”, mencionó el actor que hace el papel de Saul, un hombre que sufre de pérdida de memoria y que debe ser cuidado constantemente. Peter Sarsgaard ofrece una maravillosa actuación que ya lo coloca entre los favoritos de muchos para estar nominado al Oscar y Michel Franco piensa que más allá de los premios que pueda ganar el intérprete, lo verdaderamente importante es que por fin el mundo se está dando cuenta de su verdadero talento interpretativo.

“Esta película te permite sumergirte profundamente en la oscuridad de esta mujer y en cómo su trauma le ha impedido vivir, luego a lo largo de la película vemos cómo aprende a estar viva y que realmente le gusta volver a sentir y sonreír, esto puede ser algo que inspire o haga que alguien en la audiencia sienta que quiere vivir”, indicó Chastain.

“Para mí actuar se trata sólo de colaboración, recuerdo haber leído como un tercio del guión y haber pensado ‘por supuesto, este personaje es genial’, era alguien que se negaba a estar tan condicionado y quien iba a vivir cada segundo de su vida hasta el final y yo estaba como ‘así es como quiero ser’, aprendí mucho de este personaje”, dijo Sarsgaard.

Con Memoria, el principal objetivo de Michel Franco era llegar al gran público sin hacer una película de fórmula y sin ser condescendiente con el público. “Agradezco mucho a mis actores, me gusta escribir y poner el foco en personas que en la sociedad son invisibles, me interesa más la gente rota que no busca ser perfecta ni brillar en sociedad, detesto la perfección y me interesa más que mis personajes sean vulnerables una y otra vez”, concluyó el director, quien confirmó también que ya filmó otra película en México con Jessica Chastain.

