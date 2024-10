FIL de Guadalajara resalta lazos de México y España

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL Guadalajara) llega a su 38 edición “con números negros”, en términos de ganancias, externó ayer en conferencia de prensa Marisol Schulz, directora general del encuentro que este año reunirá a más de 857 escritores de 43 países representando 19 lenguas, y que será la oportunidad para forjar los lazos entre México y España, éste último, país invitado de honor.

Este año el presupuesto será de 123 millones 612 mil pesos y se espera la asistencia de 850 mil personas, luego de la cifra récord que registró en 2023, cuando convocó a 857 mil 315, superando a los 822 mil 266 que tuvo en 2019.

“Más o menos tendremos ingresos por un poquito más, es decir, normalmente después de la pandemia lo que habíamos hecho era salir con algo de ganancia, en términos mexicanos y coloquiales, casi tablas, pero la feria sigue con números negros, sigue funcionando perfectamente bien, es completamente autofinanciable”, declaró Marisol Schulz.

Destacó que en esta edición, que será del 30 de noviembre al 8 de diciembre, tuvieron algunos incrementos, por ejemplo hay ocho países más representados, en comparación con el año pasado. “Tenemos más número de países representados, regresa después de muchos años Grecia”, comentó.

Dijo que como cada año se invita a la

inauguración de la FIL Guadalajara a representantes del Gobierno federal, pero hasta ahora no han confirmado; y también se externó la invitación a los reyes de España Felipe VI y Letizia, pero no podrán acudir. “Siempre se hacen invitaciones a las distintas instancias del Gobierno federal, no sabemos (si acudirán), porque normalmente no te responden tan pronto, la invitación está hecha y esperamos que sí”, aseguró.

Este año la FIL Guadalajara contará con 623 presentaciones del libro y la participación de 18 mil profesionales provenientes de 58 países. Además de una oferta de 450 mil títulos.

Entre las figuras destacadas que se darán cita están, el Premio Nobel de Literatura tanzano Abdulrazak Gurnah, el ganador húngaro del Premio Formentor de las Letras László Krasznahorkai, la reconocida escritora Irene Vallejo y la ganadora del Pulitzer Cristina Rivera Garza. Además de Luis García Montero, Nouri Al-Jarrah, Ioana Pârvulescu y Dylan Brennan.

En la apertura, el mozambiqueño Mia Couto recibirá el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2024, mientras que Rosa Montero y Fernando Aramburu abrirán el Salón Literario Carlos Fuentes.

Por su parte, España, bajo el lema Camino de ida y vuelta, programa coordinado por el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, traerá a más de 200 personalidades, de las cuales 25 por ciento son nacidas en Latinoamérica, pues uno de los fines es mostrar la historia de alianzas culturales que ha tenido dicha nación con México, pues ven en la feria una oportunidad para seguir forjando lazos, pese a que en los terrenos de la política haya desencuentros, como el reciente en el que no se invitó a los reyes de España a la toma de posesión de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Estoy convencido que un encuentro donde se va a encontrar lo mejor del pensamiento y de la literatura mexicana y española es una oportunidad en cualquier escenario, habrá más talento, capacidad de reflexión, de mirar el pasado, el presente e incluso proyectar el futuro. Aprecio del Gobierno actual de México, tienen por primera vez a una Presidenta, estoy esperanzado que van a abrir una grandísima etapa y que este gobierno abrirá una gran etapa en su país”, expresó Jordi Martí Grau, secretario de Estado de Cultura de España.