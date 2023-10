FIL Guadalajara rinde magno homenaje a Raúl Padilla

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara rendirá un magno homenaje a su fundador, el fallecido promotor Raúl Padilla, un tributo en el que escritores, universitarios y sus amistades más cercanas hablarán de sus distintas facetas en el ámbito de la cultura. Además toda la edición 37 estará dedicada a él, anunciaron ayer en conferencia de prensa Ricardo Villanueva, rector de la Universidad de Guadalajara, y Marisol Schulz, directora del encuentro.

“Desde el aciago mes de abril de este año, cuando nuestro presidente y fundador falleció, se nos ha cuestionado insistentemente si le haríamos un homenaje en la FIL. Toda la edición 37 de la feria será un gran homenaje a Raúl Padilla; pero el 26 de noviembre celebraremos su vida, su obra y su legado en un magno homenaje, colaboradores, universitarios, escritores, amistades cercanas, nos acompañarán para hablar de las distintas facetas de un hombre cuyos alcances son inabarcables.

“Hablaremos del promotor cultural, fundador de la propia FIL, el Festival de Cine (de Guadalajara) o del Centro Cultural Universitario, pero también del amigo; nos centraremos en la labor académica de un universitario cuyo amor por la Universidad de Guadalajara logró una transformación que ha beneficiado a cientos y miles de estudiantes”, detalló Schulz, quien adelantó que la máxima casa de estudios de la ciudad jalisciense también prepara un libro de homenaje a Padilla.

En esta ocasión, que la Unión Europea es la invitada de honor, contará con la participación de más de 650 escritores de 45 países en 33 idiomas, entre éstos Pascal Quignard, María José Ferrada, María Dueñas, Sergio Ramírez y Jordi Sierra i Fabre.

Habrá 630 presentaciones de libros entre las que destacan No te veré morir, de Antonio Muñoz Molina; Poesía reunida (1977-2023), de Coral Bracho; Extrañas, de Guillermo Arriaga; El peso de vivir en la Tierra, de David Toscana; Me llamo cuerpo que no está, de Cristina Rivera Garza; Cuatro veranos, de Benito Taibo; Un cuento de Navidad, de Alejandro Zambra; y De todas las flores, de Natalia Lafourcade.

En los 43 mil metros cuadrados de exhibición, la feria tendrá más de 450 mil títulos de dos mil 200 editoriales de 49 países, del 25 de noviembre hasta el 3 de diciembre, días que durará el encuentro.

La Unión Europea traerá a más de 50 profesionales de la industria editorial. Presentará una antología de cuentos clásicos de las 27 naciones y colocará una instalación inmersiva y sonora inspirada en el libro El Principito.

Adicionalmente, durante la FIL Guadalajara se celebrarán los 50 años de The Dark Side Of The Moon, de Pink Floyd, y participarán autores como Juan Villoro.

La FIL de Guadalajara, con miras a la elección presidencial del próximo año, invitó al encuentro a las precandidatas Claudia Sheinbaum (Morena) y Xóchitl Gálvez (Frente Amplio), que aún no responden si asistirán.

“Como cada seis años que hay sucesión presidencial en México, la FIL se vuelve un punto de encuentro, no será la excepción, ya giré invitaciones tanto a la doctora Claudia Sheinbaum como a Xóchitl (Gálvez), que son las dos precandidatas que visiblemente serán candidatas, estamos en comunicación para que puedan venir en el formato que ellas y su equipo quieran; si en el camino hay más aspirantes a la Presidencia están invitados todos. La idea es que sea un foro plural, tanto la gente del Frente y como la gente de la Cuarta Transformación están invitados”, dijo.