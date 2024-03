FIL Minería cierra edición 45 y se plantea modificaciones

La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería cerró este lunes las actividades de su edición número 45 con un total de 111 mil 239 visitantes hasta el corte de ayer por la mañana y la intención de replantearse la organización de este evento.

El director de la FIL, Fernando Macotela, descartó que se encuentren en números rojos y aseguró que sí habrá ajustes, que se discutirán con la Facultad de Ingeniería de la UNAM.

“La feria no es una tienda o un restaurante, cada feria es autónoma de la anterior, no podemos tener números rojos o negros porque nosotros planteamos un presupuesto, lo damos a conocer y nos dan más o menos, nos tenemos que ajustar a eso, pero no es de que ‘ay, salió perdiendo, nos tenemos que recuperar el año que entra’, no, las actividades culturales no se administran así”, dijo ayer en conferencia de prensa.

En este sentido mencionó que este año el presupuesto para la feria fue de alrededor de 12 millones de pesos y afirmó que uno de los retos del evento es que vuelva a ser autosustentable, ya que “apenas el año pasado y éste tuvimos que acudir a la Universidad y decir ‘no nos sustentamos con los ingresos’ y nos apoyaron, como era normal”.

Macotela agregó que seguramente el precio de los stands será uno de los puntos a revisar. Sin embargo, descartó que el costo de entrada a la FIL sea objeto de modificación, ya que Minería, diferencia de otras, no es una feria a fondos perdidos.

“En otras partes no les importa, les dan dinero y lo gastan en lo que quieren. Nosotros debemos tener mucho cuidado, pero tenemos que ver también que Minería tiene tal prestigio que da para cuatro ferias, porque estamos ésta, en el callejón hay otra, en el edificio de junto (Palacio Postal) hay otra y más allá de Bellas Artes hay una enorme carpa, toda esa gente viene por nuestro público, ellos no hacen promociones, no hacen nada, entonces no andamos tan mal”, agregó.

En una conferencia de prensa que tradicionalmente había servido para hacer el anuncio del estado invitado para la próxima edición de la FIL, en esta ocasión Fernando Macotela dijo que el anuncio no se dio debido a que primero quieren evaluar los resultados de la feria, aunque confirmó que ya “hemos pensado en dos o tres estados invitados”.

Por otro lado, se informó que la participación de Sinaloa trajo consigo la presencia de siete sellos editoriales, entre ellos El Colegio de Sinaloa, el Instituto Municipal de Cultura de Culiacán, la Universidad Autónoma de Sinaloa y editoriales independientes, con más de 500 títulos y un promedio de dos mil 800 visitantes diarios a su pabellón.

Además, se reportó la venta de mil 400 libros hasta la mañana de ayer, entre los que destacan títulos como Culiacán, Culiacanes, Culiacanazos, de Ronaldo González Valdés; Chispas de un mismo fuego, de Aleyda Rojo, y el Diccionario Yolem Seewa, de Néstor Aguilar Velázquez.