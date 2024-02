FIL de Minería inicia actividades con poca afluencia y competencia

Con Sinaloa como estado invitado, la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería arrancó ayer con las actividades de su edición número 45 con una preocupación por los índices de lectura y en medio de una baja afluencia y la ausencia de casas editoriales como Planeta y el Fondo de Cultura Económica (FCE), que realizó un tendido de libros en el Palacio Postal, justo al lado del recinto.

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, encabezó la inauguración y expresó que es importante seguir contribuyendo a fortalecer tanto los bienes y derechos culturales como el hábito de la lectura en la población.

Explicó que de acuerdo con datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la proporción de personas mayores de 18 años que leen de forma habitual ha disminuido de 82 por ciento en el 2016 a 68.5 por ciento en el 2023, lo que resalta la necesidad de fortalecer esta actividad frente al crecimiento del consumo de otros medios de entretenimiento digitales.

El rector de la UAM, José Antonio de los Reyes Heredia, inauguró el stand de esta casa de estudios, que ofrece más de mil 800 títulos para exhibición y 60 novedades editoriales. Foto: Pascual Borzelli Iglesias

También destacó que la mayoría de las personas, 44.6 por ciento, leen por diversión, seguido por necesidades laborales o académicas con 26.5 por ciento, y por interés en la cultura general, con casi 20 por ciento.

Sin embargo, mencionó que, pese a que los resultados de la prueba PISA 2022 revelan que 53 por ciento de las y los estudiantes mexicanos alcanzó al menos el nivel dos en lectura, lo que indica su capacidad para comprender textos de longitud moderada, identificar ideas principales y localizar información bajo ciertos criterios, apenas el uno por ciento logró situarse en el Nivel 5 superior, en el que se demuestran habilidades avanzadas para entender textos largos y manejar conceptos abstractos.

En la apertura también participó el director de la FIL, Fernando Macotela, quien explicó sobre la salida del FCE que la participación sí es más cara debido a que cuentan con menos metros cuadrados respecto a Monterrey o la FIL Guadalajara. Además, señaló que si el FCE realiza su tendido en las mismas fechas porque está aprovechando la estructura y el prestigio de Minería.

Feria Internacional del Libro (FIL) del Palacio de Minería. Foto: Especial

Cabe mencionar que el costo de los stands se ha reflejado en la participación de sellos editoriales en la Feria. De 420 que participaron el año pasado, para esta edición apenas son 140, lo cual fue evidente ayer, pues varios espacios estaban vacíos.

A la apertura también asistió Hugo Setzer, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, quien dijo que, en un año electoral como éste, los retos para el desarrollo de toda la actividad cultural deberían formar parte de las agendas y plataformas electorales, por lo que hizo un llamado a la cooperación entre las instituciones públicas y la industria editorial.

“Nos permitimos hacer un llamado al Gobierno de hoy —y al de mañana— para construir nuevos puentes de entendimiento entre las instituciones públicas y la industria editorial. Específicamente en el campo de la histórica colaboración de los editores de nuestro país en la confección de los libros de texto que requiere el sistema educativo nacional. Los editores mexicanos ofrecemos nuestra mejor disposición a contribuir a la construcción de compromisos para la elaboración de políticas públicas en este campo”, dijo.

Por su parte, los expositores sí han visto una diferencia en la afluencia con respecto a años anteriores. Graciela Palomeque, responsable de redes sociales de las librerías del Instituto Politécnico Nacional (IPN), comentó que desde hace algunos años ya no se ven las grandes filas para entrar y que los fines de semana son los días de mayor concurrencia. Además, la pandemia de Covid-19 también impulsó la venta de libros digitales.

“La compra para nosotros no ha disminuido porque tenemos precios muy buenos, pero la gente lectora ya no compra tanto libro de este (impreso), más bien compra los digitales. Son etapas las que estamos viviendo y se dio más la venta de libros digitales por lo del Covid, pero no es lo mismo que tú compres desde tu casa a que vengas con los amigos, la familia, y que compares un libro. La convivencia y el hecho de estar entre libros, editoriales y temas jamás se va a reemplazar por comprar uno digital”, manifestó.

La FIL de Minería realizará a lo largo de 12 días, hasta el próximo 4 de marzo, más de mil 076 actividades —de las que 68 corresponden a Sinaloa— , entre ellas 777 presentaciones de libros y publicaciones periódicas —44 del estado invitado—, 114 charlas y conferencias, 21 mesas redondas, 39 lecturas y recitales, 71 talleres y 54 actividades artísticas.