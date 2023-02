FIL de Minería inicia con ausencias y críticas por precios de stands

La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería arrancó ayer sus actividades, entre ausencias de editoriales —las cuales decidieron no ir por los costos que implica participar— y señalamientos de preocupación de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem) por los elevados precios por stand.

“Este año además del Fondo de Cultura Económica tenemos a varias otras editoriales que de manera informal me decían ‘este año no vamos a participar porque es muy caro’, me parece lamentable, creo que deberíamos de procurar que sea un espacio donde todas las editoriales puedan estar y mostrar esta gran oferta editorial que tenemos para toda la población… Sé de tres editoriales”, externó Hugo Setzer, presidente de la Caniem, al ser consultado por medios de comunicación, tras la ceremonia inaugural de la FIL de Minería.

En este año el encuentro cuenta con la participación de 420 sellos editoriales y en 2020, la última edición antes de la pandemia, convocó a 424. Hace 10 años llegaba a congregar a 600.

Setzer reconoció que “sí son un poco elevados los costos de participación y aún así la cámara ha estado apoyando siempre a la Feria de Minería, vamos a seguir dialogando con las propias autoridades de la feria para ver ese tema de los precios”.

De acuerdo con las Bases de Participación de la FIL de Minería, este 2023 la tarifa normal por stand va de los nueve mil 570 pesos por metro cuadrado a los 10 mil 890 pesos por metro cuadrado; los costos varían de acuerdo al área donde están ubicados; por ejemplo, el de planta baja, sección 3, en el Patio Central, es de 10 mil 890 en tarifa normal y de nueve mil 240 pesos para miembros de la Caniem.

Aseguró que el descontento por los costos es desde 2020. “En la cámara ya habíamos estado en conversaciones con las autoridades desde antes de la pandemia, porque tenemos esta preocupación, sí es un precio más alto que incluso la Feria de Guadalajara… ”, dijo.

Ante lo manifestado por Setzer, el director de la Fil de Minería, Fernando Macotela, al ser consultado por La Razón, aseveró: “No haga caso de eso, cada año dicen lo mismo”, aunque sí reconoció que pudo haber un aumento en el costo de los stands debido a la inflación.

“La instrucción fue no podemos aumentar nada, el costo de ingreso no se movió; tengo entendido que si hubo alguna modificación fue de acuerdo con el índice de inflación que viene a ser el punto tres por ciento, nada significativo”, dijo.

Acerca de la decisión del FCE de no acudir a la FIL, comentó a los medios que lo abordaron sobre este tema, que al director del fondo, Paco Ignacio Taibo II, se le ofrecieron alternativas para poder participar: “Le ofrecimos muchos precios”.

Por otra parte, Caniem alertó sobre la posibilidad de que la Secretaría de Educación Pública no continúe la colaboración con este organismo para la producción de libros de texto para secundaria y se opte por un libro único.

Setzer dijo que en caso de que la SEP decida no incluirlos representaría una pérdida equivalente al 15 por ciento de los ingresos anuales del sector. En 2022, por este programa obtuvieron mil 500 mdp.