Funde el horror sobrenatural con la violencia de los años 70

El escritor Alberto Chimal (Toluca, 1970) entrega La visitante (Planeta, 2022), su tercera incursión novelística en la cual trenza temáticas referentes a la violencia, lo político y lo fantástico, desde las coordenadas de un thriller turbador e insólito: circunstancias sobrenaturales dialogan con episodios de una época en México teñida por las represiones gubernamentales y las luchas estudiantiles.

El narrador explora en el universo de varias mujeres, que giran alrededor de Gabriela —la protagonista—, y se interna en la problemática de la violencia de género que ya, en los años 70, tenía presencia en nuestro entorno: alarmante situación que ha tomado auge en nuestros días. Trama enclavada en escenarios históricos, ideológicos y sociales como resultado de una acuciante investigación por archivos, hemerotecas, sitios de la web y entrevistas.

“Ésta es en realidad mi primera incursión en el thriller y, además, mi tercera novela no juvenil, me he movido más en los espacios del cuento. Presento el arribo a la Ciudad de México para estudiar en la universidad de una joven de Toluca, personaje que tiene mucho de mi experiencia personal: primas que venían de sus pueblos se quedaban un tiempo en la casa y descubrían una vida diferente. Revelo que algunos de los incidentes de Gabriela, me pasaron a mí, sobre todo los primeros encuentros con el teatro universitario y la sorpresa de descubrir un entorno distinto al habitual de la casa familiar”, preciso en entrevista con La Razón, Alberto Chimal, el primer mexicano en escribir un cómic de Batman.

¿Inquietante atmósfera espectral? Sí, la trama está trazada con elementos sobrenaturales; quise ambientarla en un contexto concreto: el México de los años iniciales de la década de los 70. La visión que tenemos hoy de la vida es muy diferente a la de esa época, sin embargo, los hechos son cercanos.

¿Tributo al teatro universitario? De muy joven me involucré en el teatro universitario, incluso incursioné como actor, por supuesto, era un pésimo. Dirigí y escribí algunas obras. Rememoro esos tiempos con afecto y nostalgia. Periodo significativo del teatro en la UNAM. Movimiento contracultural de los años 60/70.

En esta novela recurro al tratamiento realista, quise poner sobre la mesa una gama de gestos y actitudes de personajes singulares; la intención, mostrar el lienzo del ‘entorno real’

Alberto Chimal, Escritor

¿La actividad teatral como un rito? Hay muchos actos rituales vinculados al teatro en la búsqueda de lo divino, lo trascendental, lo contemplativo. Asunto que me obsesiona, muy presente en mis libros anteriores. Aquí, somos testigos de los ímpetus de Gabriela, quien llega a experimentar arrobamientos místicos y así entra a la compañía teatral.

¿Lo fantástico entretejido con temáticas políticas? Elementos sociales e ideológicos que al parecer no entran en los espacios fantásticos. A la protagonista, una estudiante universitaria proveniente de Toluca se le introduce en su cuerpo una mujer fantasmal, quien la conmina a que indague esclarezca lo sucedido con ella. Gabriela poco a poco va descubriendo esa vida manifestada en rituales aparentemente sobrenaturales.

Pero, ¿lo fantástico ha sido el centro de tu trayectoria como narrador? Sigo por esas rutas de la literatura fantástica. Aquí estructuro un thriller donde el horror sobrenatural se funde con la violencia presente en los años 70 en México.

¿Un desbordado imaginario sustentado en lo irreal ahora fincado en “espacios reales”? En esta novela recurro al tratamiento realista, quise poner sobre la mesa una gama de gestos y actitudes de personajes singulares; la intención, mostrar el lienzo del “entorno real”, tal vez con más énfasis.

¿Lo fantástico imbuido en lo político y en lo social? Lo fantástico no excluye lo social ni lo político. Pienso en Rulfo: sus cuentos, y sobre todo Pedro Páramo, ovillan con creatividad lo histórico, lo social y lo político con la presencia de lo fantasmal.

¿Los feminicidios como una propuesta referencial de actualidad? Sucesos que hoy vemos con más claridad, los cuales tienen sus raíces en la cultura machista. En la época de la novela se mostraban de una forma mucho menos debatida que en la actualidad. Abordo el tema como una derivación necesaria en la espiral de la novela.

La visitante