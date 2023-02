Zona Maco, entre una edición brillante y en recuperación

La feria de arte Zona Maco este 2023 se encuentra entre una edición brillante en proceso de recuperación. Para algunos galeristas, consultados por La Razón en el cierre del encuentro, ha sido un año exitoso que superó sus expectativas, y para otros, aún sin llegar a las cifras del 2019 o “no mal, pero tampoco muy bien”.

“Veníamos con la esperanza de que fuera una edición de pospandemia, de renovación y se ha cumplido, ha tenido una audiencia de público muy interesante, con muchos coleccionistas, con notable presencia de coleccionistas estadounidenses, lo cual ha dado un aliciente a la feria”, dijo a La Razón Fernando Cordero, director de la galería española La Caja Negra, quien ayer por la tarde ya calculaba entre 15 y 20 obras vendidas.

Creo que una feria de este nivel siempre es buena, siempre los resultados son positivos, porque no es solamente la venta, estableces contactos importantes con galerías internacionales

Lourdes Sosa

Directora de LS Galería

Cordero destacó que para tener esta edición exitosa se conjugaron distintos elementos: “Primero la pospandemia, que todo mundo quiere salir, ver arte, comprar arte; también se ha notado otro buen momento de la Ciudad de México, eso la hace atractiva para la gente de fuera. Es un buen momento económico con respeto a los cambios de toda la región entera, ha sido una feria brillante, sí se ha cumplido un poco lo que preveíamos, sí que ha sido un renacer”, compartió.

La asistencia en el último día de Zona Maco era notable ayer, por los pasillos y los stands el público se aglomeraba para apreciar las piezas. En esta edición la feria, del 8 al 12 de febrero convocó a 77 mil asistentes, de acuerdo con cifras proporcionadas por los organizadores.

Por su parte, Santiago Duque, titular de la galería de Medellín, Colombia, Duque Arango, compartió a este diario que en su tercera participación en la feria este año se sorprendieron al ver a gente de Suiza, Bélgica y España.

Tenemos la dicha de que siempre nos ha ido bastante bien en Zona Maco, el público al parecer aprecia nuestra propuesta y este año no fue diferente, así que nos vamos contentos

Milo Gatti

Galleria Continua

“Creo que probablemente ha sido de nuestros mejores años en la feria, la gente está ansiosa por comprar piezas de arte, vemos mucho interés en obras en artistas de mediana carrera y grandes maestros. De Botero tenemos una vendida y otra viendo una oferta, por ejemplo”, contó Duque, quien contabilizaba un total de nueve obras comercializadas, incluida la de Fernando Botero, a unas horas de que concluyera el encuentro.

En contraste, para Núria Ridameya i Ametller, propietaria de la galería española Joan Gaspar, que por primera vez participó en Zona Maco, los resultados no fueron los esperados, pese a traer piezas de artistas de la talla de Joan Miró, Antoni Tápies y Pablo Picasso.

“La fluencia estuvo bien, excepto el jueves que fue un día muy aburrido, los visitantes sólo pasaban por los pasillos, se tomaban fotos, no había interés por las obras, ni para saber lo que era…

No ha ido mal, pero tampoco muy bien, porque esta es una feria realmente muy cara, entonces tendrías que vender mucho o piezas muy caras para cubrir los gastos

Núria Ridameya i Ametller

Propietaria de la galería Joan Gaspar

“No ha ido mal, pero tampoco muy bien, porque ésta es una feria realmente muy cara, entonces tendrías que vender mucho o piezas muy caras para cubrir los gastos”, aseguró y apuntó que venir a Zona Maco representó un “esfuerzo considerable”, así que está en veremos si regresa en otra ocasión: “No sé (si volveremos), esto de regresar se tiene que ver con la distancia”, añadió.

Mientras que para Mauricio Vallejo, propietario de Art of The World Gallery, de Houston, Estados Unidos, aún la recuperación no está al 100 por ciento, aunque en términos generales considera que este año fue muy positivo.

Creo que la asistencia ha sido muy buena, todavía no estamos al cien por ciento recuperados de lo que vimos en 2018 o 2019, que fueron años muy buenos, pero estamos llegando allá

Mauricio Vallejo

Propietario de Art of The World Gallery

“Creo que la asistencia ha sido muy buena, todavía no estamos al cien por ciento recuperados de lo que vimos en 2018 o 2019, que fueron años muy buenos, pero estamos llegando allá. Ha habido un gran interés, esperamos que vuelvan los coleccionistas con más tranquilidad. Hemos vendido unas ocho piezas ya y hay varias que esperamos cerrar hoy o en el transcurso de esta semana, antes de volar. Hay mucho interés por Fernando Botero y ya tenemos una obra vendida de él”, aseveró.

Otro que vio esta edición 2023 con resultados positivos fue Enrique Guerrero de la galería que lleva su nombre y ubicada en la Ciudad de México.

“Es muy superior a la de 2019, concentraron 50 grupos de museos extranjeros que vinieron a visitar Zona Maco, es la vez que más han venido. La feria tiene una calidad muy superior a otras versiones, por las obras que hay, el elenco de galerías, es visualmente más limpia, más amplia, más grande, la sección de diseño es buenísima”, apuntó.

Público de la feria de arte aprovechó para tomarle fotografías a sus obras favoritas. Fotos: Carlos Mora

En ello coincidió Pablo Goebel, de la galería que lleva su nombre y quien lleva 19 ediciones participando en Zona Maco. “El costo por stand para promocionar nuestras obras es tan alto que todos están exhibiendo lo mejor”, puntualizó.

Añadió que ve una edición muy bien lograda y que incluso hubo museos interesados en comprar algunas de sus obras.

“Nos da mucho gusto que algunas de nuestras piezas sí las han contemplado museos para sus colecciones, en el caso específico de la pieza que están pensado (Serie: Divagaciones plásticas sobre un tema azteca, de Carlos Mérida), ya se las ganaron, es un problema con los museos que tardan mucho en decidir y hay otros coleccionistas que tienen este deseo por tener algo que les interesa”, contó Goebel.

Las galerías registraron una nutrida asistencia el último día de Zona Maco, cuya sede fue el Centro Citibanamex. Fotos: Carlos Mora

En las últimas horas de la feria, al Centro Citibanamex continuaban llegando asistentes, quienes no perdían el momento para tomarse fotos. La pieza Random Triangle Mirror, de Anish Kapoor, que trajó la italiana Galleria Continua, era una de las más solicitadas, incluso en varios momentos había filas para retratarse.

En 2024, Zona Maco será del 7 al 11 de febrero, anunciaron los organizadores.