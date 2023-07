Gabriela Montero denuncia injusticias con la música

La compositora y pianista venezolana Gabriela Montero ha encontrado en la música clásica la mejor arma para denunciar las injusticias que se cometen en su país natal y en Latinoamérica. A través de las obras que crea y de las improvisaciones que hace cuenta las historias de la región, atravesadas por la corrupción, el exilio, la migración y la limitación de las libertades, pues para ella es la manera de mandar un mensaje poderoso ante el mundo.

“Ya hay ocho millones de venezolanos exiliados, en un país con tan sólo 30 millones de personas. Llevo 13 años denunciando a capa y espada en la prensa internacional, me parece lo más importante. Quebrar ese silencio durante tantos años ha sido difícil, pero me di cuenta que no sólo como mujer y venezolana podía hablar de eso, sino también como compositora, crear obras que realzaran la situación venezolana y de Latinoamérica”, dijo en entrevista telefónica con La Razón Gabriela Montero, reconocida como Mujer Clásica del Año 2023 por Performance Today.

Con esta convicción, de llevar a cada sala de conciertos un poderoso mensaje contra las injusticias, los próximos 15 y 16 de julio en la Sala Nezahualcóyotl, del Centro Cultural Universitario de la UNAM, la pianista interpreta con la Orquesta Sinfónica de Minería su pieza Concierto latino, en la que retrata las luces y sombras de América Latina.

Lo que compongo o mis improvisaciones vienen de las historias que conozco, de miles de venezolanos en situaciones precarias, amigos, familia, fans que me escriben, el público, están cargadas de esas anécdotas personales, vienen con un mensaje muy poderoso y verdadero

Gabriela Montero, Pianista y compositora

“El Concierto latino es una obra muy compleja, muy virtuosa, tanto para el piano y la orquesta, no lo escribí como un instrumento de denuncia, pero sí más como un retrato, no solamente de esas partes maravillosas de nuestras culturas latinoamericanas, sino también para hablar de los lados oscuros que nos impiden desarrollarnos como deberíamos. Es una obra supermelódica, rítmica, tiene melodías que se te quedan en el subconsciente. Es una forma de utilizar la música para hablar de temas sociales que son importantes para mí”, explicó.

Los aspectos oscuros que remarca son las injusticias y la corrupción; y los de luz para Gabriela Montero son la solidaridad y calidez de los latinoamericanos ante situaciones adversas que enfrentan.

“Cuando uno toca un mambo la gente piensa en la música cubana, y lamentablemente se conecta con el lado bonito de Cuba, de nuestra música latinoamericana, pero detrás de eso hay muchísimas más cosas que suceden, es no permitir que eso que nos seduce nos impida ver lo que ocurre en nuestras sociedades”, apuntó.

Para Montero, denunciar la situación de su país la mantiene sin poder regresar a Venezuela; sin embargo, afirma que seguirá alzando la voz.

“Ha sido difícil, era consciente de que al denunciar al régimen venezolano se me iba a hacer difícil regresar y ha sido el caso, una de las cosas más dolorosas que le puede pasar a uno es no poder volver a su tierra, pero Venezuela está tan presente en mí que es imposible distanciarse, evitar sentir ese pulso de donde es uno. No se puede arrancar el terruño del corazón, los colores, los sabores, los olores, los recuerdos, la música, todo es parte de uno”, expresó la artista.

A raíz de lo que ocurre en Venezuela, Montero también ha visto truncados sus anhelos, a pesar de que su carrera de compositora y pianista la mantuvo fuera de su país desde muy joven.

“Siempre tuve una conexión con Venezuela, mi sueño era poder regresar, estar conectada, ayudar a las generaciones nuevas, lamentablemente el país cambió y esos sueños se desvanecieron por el momento”, manifestó.

Gabriela Montero es una importante pianista dentro del repertorio clásico, romántico y de principios del siglo XX. En 2015 fue galardonada con el Grammy Latino al Mejor Álbum de Música Clásica.