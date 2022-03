Gana el Premio Ribera del Duero la narradora boliviana Liliana Colanzi

Un jurado --integrado por los escritores Rosa Montero (presidenta), Marta Sanz y Christian Crusat; además, de Enrique Pascual, presidente de Ribera del Duero, y el editor de la Editorial Páginas de Espuma, Juan Casamayor-- ha decidido otorgar el VII Premio Internacional de Cuento Ribera del Duero 2022 al libro Ustedes brillan en lo oscuro, de Liliana Colanzi (Santa Cruz, Bolivia, 1981), el cual se impuso entre Una grieta en la noche, de Laura Baeza; Pombero, de Marina Closs; Un meteorito flamígero, de Pedro Juan Gutiérrez; y Todo lo que aprendimos de las películas, de María José Navia, títulos que completaban la lista de finalistas.

El acta dictaminadora asienta que el cuaderno de Colanzi destaca por la “gran originalidad y potencia expresiva, que construye mundos extraños aunando las claves de ciencia ficción y realismo para llevar a cabo una crítica que nos sitúa ante el desconsuelo y la inquietud de la vida”. Por su parte, la narradora galardonada ha dicho, en primeras declaraciones a la prensa, que su libro “se puede resumir como un interés por dislocar el tiempo, por entenderlo más allá de la corta vida humana”.

Cuentario que la narradora boliviana comenzó a escribir en 2017: “Si no hubiera sido por la convocatoria del premio no lo habría dado a conocer. Fue una manera de ponerme una fecha límite y darle una conclusión. La pandemia fue determinante en el resultado final: había una primera versión y luego reescribí los relatos. Además, me hizo verlos con una mirada mucho más exigente y descarnada, por el cambio de prioridades que representó para todos”, explica la también ganadora del Premio de Literatura Aura Estrada México 2015 por Nuestro mundo está muerto (Almadia, 2016).

El título del volumen está tomado de uno de los cuentos, el cual está fundamentado en un hecho real: el accidente nuclear de Goyania, Brasil. Ustedes brillan en lo oscuro está empapado de la temática de la radiactividad, un asunto que le preocupa a Colanzi: “La vida humana es corta, pero los materiales radiactivos nos sobreviven” abunda.

Colanzi precisa: “el tema que vertebra todos los cuentos es la exploración del tiempo a través de las ruinas” a lo que el jurado añade: “Los cuentos de Liliana Colanzi brillan desde ese centro andino, mestizo y universal para trasladarnos a un tiempo que se expande y se contrae, a un espacio de partículas oscuras y radiantes que se mezclan en nuestra lectura”.

En entrevista con La Razón en la FIL de Guadalajara 2016, la escritora sudamericana reconocía su apego con los mexicanos Amparo Dávila y Carlos Fuentes: “Soy deudora del universo fantástico de Amparo Dávila, una autora de cabecera. Asimismo, estoy cercana a algunos momentos del Carlos Fuentes de Aura y de los relatos ‘Chac Mool’, ‘Por boca de los dioses’ o ‘Tlactocatzine, del jardín de Flandes’. Me nutro de esas coordenadas fantásticas a través de mitos culturales”.

El Premio Ribera del Duero está dotado con 25 mil euros (aproximadamente, 510 mil pesos mexicanos), en la nómina de los recompensados aparecen los nombres de Samanta Schweblin, Antonio Ortuño, Marcos Giralt Torrente y Guadalupe Nettel entre otros. El libro será editado por Páginas de Espuma y estará disponibles en librerías el próximo mes de mayo de 2022.

Liliana Colanzi estudió Comunicación Social en la UPSA de Santa Cruz, Bolivia; grado de maestría en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Cambridge y doctora en Literatura Comparada por la Universidad de Cornell, donde imparte catedra de Literatura Latinoamericana.

Ganó el Premio Internacional de Literatura Aura Estrada 2015 --galardón otorgado a escritoras menores de 35 años que escriban en español y residen en México o Estados Unidos-- por Nuestro mundo muerto, publicado por la editorial mexicana Almadía en 2016.

En 2017 fue finalista del Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez, año en que fue nombrada entre los 39 escritores latinoamericanos menores de 40 años más destacados por el Hay Festival Cartagena, Bogotá39.