Gerda Gruber: Para mí el arte es un refugio

Los nidos de las aves, que para la escultora Gerda Gruber (1940) son un símbolo de protección, se han convertido en un elemento importante de su quehacer artístico. A través de las piezas que los evocan ha creado pequeños refugios que hoy necesitamos más que nunca, consideró.

Las piezas tejidas y que se convierten en obras efímeras, ahora dialogan con la arquitectura del Museo Experimental El Eco, concebido por Mathias Goeritz, que Gerda Gruber ve como una gran escultura en la que es posible albergar estos nidos-refugio.

“La muestra se llama Das Nest, que significa el nido, para mí el nido significa muchas cosas, es una habitación que protege la vida, que es agradable y estética. Actualmente, hay muchas cosas que necesitamos trabajar en ese sentido”, comentó en entrevista con La Razón la artista austriaca, pero radicada en México desde 1975.

Una de las piezas de la exhibición, que estará abierta al público hasta el próximo 25 de agosto, es un nido de gran formato que ocupa casi toda una sala, está inspirado en los que hacen las yuyas en Mérida, Yucatán, donde radica la creadora.

Otro de los nidos que conforman la exhibición en el Museo Experimental El Eco. Foto: Eduardo Cabrera, La Razón

“Desde temprana edad siempre fui buscando la relación entre la naturaleza y el hombre, pero en cierta manera enfocado a las cuestiones internas que tenemos, por ejemplo, el útero es un nido. La obra es una manifestación a la vida, a la protección, no importa que se conserve o no, ya lo viste, es como cuando vas a una manifestación en la calle, se deshace, pero se queda el mensaje, aquí es lo mismo”, explicó sobre la escultura que tejió.

Desde hace varias décadas, Gerda Gruber se ha enfocado en explorar el concepto de refugio, pues considera que el arte también es un lugar donde encuentra protección.

“Para mí el arte es un refugio, una meditación, creo que tengo una función y eso para mí es muy importante, no veo el arte como negocio, no me importa que se venda o no, no tengo en mente eso”, comentó.

Tengo mucho respeto a la arquitectura y propuesta estructural de Mathias Goeritz, a quien personalmente conocí. Cuando entro a este museo siento que es una escultura, entonces necesitaba hacer algo que dialogue con el espacio, como mi concepto desde hace mucho es el refugio y los nidos, pensé que sería bueno crear una estructura que abra

Gerda Gruber, Escultora

La exposición se complementa con una pieza que hace guiños a la famosa escultura de Mathias Goeritz, La Serpiente (1953). La emula, pero con una escultura creada con hilo que se encuentra flotando. “Es un homenaje a mi amigo Mathias”, señaló Gerda Gruber, quien ha expuesto en Alemania, México, Italia y Estados Unidos.

En el primer piso se recrea el estudio de la escultora: hay fotografías de algunos de los proyectos que ha emprendido, como una obra de arte a partir de la vegetación que sembró en una escuela para que los estudiantes pudieran refugiarse del calor; o están diversas semillas que ha coleccionado como parte de un trabajo centrado en la investigación de las plantas medicinales, para compartir este conocimiento con alumnos de educación básica.

“Como estoy cerca de la selva me gusta coleccionar semillas de árboles medicinales, estoy trabajando con las plantas medicinales para introducirlo en las primarias y secundarias, quiero que conozcan, se acerquen”, contó.

En otra de las salas se muestra una maqueta del museo con las obras en miniatura de la artista y en las paredes frases que escribió, como “lo más importante en la vida es el proceso” o “proteger para reconstruir”, pues la idea, explicó, es que la exhibición muestre tal cual es ella.

Además de la intervención, como parte de la exposición curada por Daniela Pérez, se presenta un documental de Juz Escalante, Puño, palma pulso. Gerda Gruber, de 2023.