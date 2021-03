Ghost es un parteaguas en mi carrera: Dai Liparoti

Para la actriz Dai Liparoti, su protagónico en el musical Ghost, la sombra del amor es un parteaguas en su carrera, pero también un símbolo de resistencia y esperanza a un año del cierre de los teatros en México por la pandemia.

“Para mí es un símbolo de esperanza, es la palabra que tengo grabada todos los días y por eso es muy emocionante volver ahora. Somos de las primeras obras que están abriendo con esta nueva reapertura de los teatros y esto nos llena de mucha felicidad, pero también conlleva una responsabilidad”, expresó a La Razón.

Liparoti da vida a Molly, una mujer que vive un duelo tras la muerte de su pareja, Sam (Agustín Agüello). Un personaje con el que se identifica, porque derivado de la crisis sanitaria, durante más de un año no pudo ver a su familia, la cual reside en Argentina.

Es la primera oportunidad que me están dando de tener un rol protagónico. Es muy importante no sólo por la parte artística, sino también para mi vida y construcción como persona Dai Liparoti

Actriz

“Siempre digo que los roles llegan a uno cuando está conectado, lo que me pasó con Molly fue que justo, por estar en medio de la pandemia no pude ver a mi familia que está en Argentina, yo vivo en México desde aproximadamente seis años; quería viajar y no podía, tuve seres queridos que se enfermaron. Fue muy duro todo eso y encontrarme con este personaje, que vive un duelo, que no puede estar con la persona que ama, sí conectó mucho conmigo”, externó Liparoti.

Ghost, la sombra del amor, obra que tuvo su preestreno el pasado mes de diciembre, días antes de que la Ciudad de México volviera a semáforo epidemiológico, regresa al Teatro San Rafael a partir del próximo 25 de marzo con 30 por ciento de aforo. Se trata del primer musical de gran formato que se monta en medio de la pandemia en el país.

Para garantizar la seguridad de los 17 actores y 140 personas, entre técnicos y proveedores, los ensayos se realizan con las medidas establecidas por las autoridades sanitarias.

“Creo que lo que más me costó artísticamente hablando fue tener que cantar y hacer todos los ensayos con cubrebocas, porque lo que ocasiona eso es que el sonido se quede dentro. A veces no nos dábamos cuenta y nos estábamos esforzando de más. Era la manera que teníamos para salir adelante, de estar protegidos, no me quejé y traté de ponerme firme”, compartió.

Ghost, la sombra del amor, montaje basado en la película del mismo nombre, también fue el regreso de Liparoti a los escenarios tras casi un año de estar fuera y de que se interrumpiera Hoy no me puedo levantar, donde participaba.

“Fue algo emocionante, fue muy difícil volver a pararnos en un escenario, porque diciembre fue un mes muy caótico en México en particular, la gente se estaba contagiando, para nosotros era un gran desafío. Teníamos esa doble responsabilidad, que la gente conectara con nosotros a través de la obra y del mensaje tan bonito que tiene y que se sintiera segura”, contó.

Con este nuevo regreso Dai Liparoti busca que las personas se identifiquen con el musical Ghost.

“Tiene un mensaje de esperanza y de amor, que hoy es muy necesario, porque los ánimos de la gente están muy bajos y el arte lo que hace es reavivar esas energías. Mucha gente no sólo está padeciendo Covid-19, por estar encerrada está viviendo depresiones muy fuertes, mucha ansiedad, creo que el arte está para apaciguar eso, principalmente el teatro”, destacó.

Ghost, la sombra del amor