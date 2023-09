Grito de independencia: ¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX este fin de semana de puente?

Colofón semanal que coincide con los festejos del 213 Aniversario de inicio de la Independencia en México. Actividades que tienen giran alrededor de la ceremonia del Grito de Independencia que dará el Presidente Andrés Manuel López Obrador, desde el balcón principal del Palacio Nacional, la noche de este viernes 15 de septiembre. Se despliegan verbenas, bailes populares, conciertos y sobre todo recepciones en cantinas, bares y restaurantes. Sugerimos aquí algunos de los eventos centrales de estas jornadas patrias durante este fin de semana.

¿Cuáles son los mejores eventos del 15 al 17 de septiembre en la CDMX?



Grito de Independencia en el Zócalo de la CDMX



La celebración por el Grito de Independencia en el Zócalo de la CDMX se llevará a cabo el próximo viernes 15 de septiembre. Por la tarde podrás comenzar a acceder a la plancha y se espera que concierto de Grupo Frontera se realice a las 10 de la noche. La banda más famosa del momento deleitará al público con sus canciones más icónicas, como “un x100to” y “El amor de su vida”.

Grupo Frontera estará en el Zócalo este 15 de septiembre. Foto: Especial

Será hasta las 11 de la noche cuando el Presidente aparezca en el balcón de Palacio Nacional para festejar con los asistentes.Al día siguiente, el 16 de septiembre, se llevará a cabo el desfile militar que comenzará en el Zócalo Capitalino a las 10 de la mañana y recorrerá las calles principales de la ciudad.

El Jefe del Ejecutivo también mencionó que Yahritza y su Esencia está invitada para presentarse en el Zócalo pero, hasta el momento, el grupo no ha confirmado nada al respecto y sólo queda esperar para saber si forman parte de la programación.

Las personas que asistan al concierto de Grupo Frontera en el Zócalo de la CDMX podrán ver el Grito de Independencia en vivo y a todo color, además de disfrutar del espectáculo de fuegos pirotécnicos y sonido que habrá minutos después de las 11 de la noche.

Dónde: Zócalo Capitalino

Cuándo: Viernes, 15 de septiembre, 2023

Horario: 23:00 horas

Entrada libre

Celebración a la Cubana de la Independencia de México



La Catedral de la música bailable cubana en México, MAMA RUMBA invita al evento: ¡Viva México! ¡Todos a bailar! Celebración a la Cubana del 213 Aniversario de la Independencia de México. Orquesta en vivo y música grabada en los intermedios. Mojito, cerveza, tequila y botanas de la cocina cubana.

Celebración a la Cubana de la Independencia de México Foto: Especial

Dónde: Mama Rumba. Querétaro y Medellín. Colonia Roma. CDMX

Cuándo: viernes 15 y sábado 16 de septiembre, 2023

Horario: a partir de las 20:00 horas

Boleto: 150 pesos

Concierto Barroco en femenino



Con el programa Barroco en femenino, la Fontegara difunde repertorio virreinal y europeo de los siglos XVII y XVIII. A más de 30 años de su fundación, La Fontegara se ha especializado en la interpretación históricamente informada de la música de los siglos XVI al XVIII utilizando réplicas de instrumentos originales, además de difundir e investigar el repertorio virreinal de la Nueva España. Es uno de los grupos más sólidos y destacados de México, con una reconocida trayectoria internacional.

Con la participación de María Díez-Canedo (flauta de pico y traverso barroco); Eunice Padilla (clavecín); Rafael Sánchez Guevara (violonchelo barroco/viola da gamba) y Eloy Cruz (guitarra barroca/tiorba) interpretarán Música de compositoras e intérpretes novohispanas y europeas de los siglos XVII y XVIII, el cual rinde un reconocimiento a artistas del Barroco y la representación de la mujer en el mundo del arte musical.

Concierto Barroco en femenino Foto: Especial

De la compositora Isabella Leonarda (Italia, 1620-1704) será interpretada la pieza Sonata en trío en Mi menor; del maestro Feo, Leonardo Leo (Italia s. XVIII), Lecciones; del compositor Santiago de Murcia (España, 1673-1739), las danzas Marionas, Zarambeques o muecas y Fustamberg; y de Giuseppe Tartini (Eslovenia, 1692-Italia, 1770), la obra Sonata en Sol menor para viola de gamba y bajo continuo.

Además de la pieza de Anna Bon di Venezia (Rusia, 1740-Italia, 1767): Sonata en Sol mayor para flauta traversa y bajo continuo; de Isabella Leonarda, Sonata XII en Re menor para flauta y bajo continuo, así como los anónimos del siglo XVIII: Selecciones del Cuaderno de Tonos de Maitines de sor María Clara del Santísimo Sacramento, del archivo histórico de la Arquidiócesis de Oaxaca; y La amable, Marcha a dúo de Jerusalem y Seguidillas.

La Fontegara ha ofrecido conciertos en México, China, España, Alemania, Canadá, Guatemala, Costa Rica, Cuba, Venezuela, Uruguay y Estados Unidos. Algunos de sus colaboradores especiales son Manfredo Kraemer, Robert Mealy, Emilio Moreno, Josep Cabré, Irasema Terrazas, Gabriela Thierry y Rebecca Huber.

Entre sus grabaciones se encuentran Sonatas novohispanas I y II; Resonancia, la sonata y otras formas instrumentales del barroco; Galant with an Attitude, en colaboración con Musicians of the Old Post Road y Godfather. Recibió el apoyo del Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales 2015. Los miembros del grupo son profesores de tiempo completo de la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Además de efectuar estudios de doctorado en música, han realizado diversos programas de intercambio académico con universidades e instituciones de China, Estados Unidos, España, Costa Rica y Alemania.

Dónde: Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Juárez y Eje Central. CDMX

Cuándo: domingo, 17 de septiembre, 2023

Horario: 18:00 horas

Boleto: 20 pesos

Música de cuatro siglos. Festival Blanco y Negro



La Coordinación Nacional de Música y Ópera, invitan al concierto Música de cuatro siglos a cargo del maestro Mauricio Náder, dentro del Festival de Piano Blanco y Negro. El programa contempla música de cuatro siglos: Aria de la Suite Orquestal núm. 3, de Johann Sebastian Bach, transcrita por el maestro Náder; Suite Peer Gynt núm. 1, Op. 46, de Edvard Grieg, con sus cuatro movimientos: Por la mañana; La muerte de Åse; Danza de Anitra y En la guarida del rey de la montaña. La primera parte concluye con Rachmaninoff in Salzburg, Collage sobre un tema de Mozart y Divertimento alla turca. Sobre un tema de Mozart, obras compuestas por el concertista del INBAL.

La segunda parte iniciará con Tango rag, del compositor mexicano Mario Lavista. Cierre con la transcripción de cuatro movimientos del ballet El amor brujo, de Manuel de Falla: Canción de amor dolido; Canción del fuego fatuo; Danza del fuego del amor y Las campanas del amanecer.

Música de cuatro siglos. Festival Blanco y Negro Foto: Especial

Dónde: Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes (Cenart).

Cuándo: domingo, 17 de septiembre, 2023

Horario: 13:30 horas

Boleto: 150 pesos

¡Vivo la Tierra Mía! Danza



Ballet Folklórico Con la Juventud al Revés presentará su programa ¡Vivo la tierra mía!, bajo la dirección de Jesús Ortiz Martínez. La agrupación fundada en 2001 e integrada por intérpretes adultos y adultos mayores, brindará a los espectadores un paseo por distintas estampas y estados de la República mexicana, como Michoacán, Campeche, Nuevo León y Veracruz, al tiempo que invitará al reencuentro con algunos de sus montajes más emblemáticos, entre ellos, danzas prehispánicas, bailes de época, huapangos y cumbias.

¡Vivo la Tierra Mía! Danza Foto: Especial

Para Ortiz Martínez el detonante de esta puesta en escena radica en la satisfacción de trabajar con personas pertenecientes a dicho segmento de edad, pues representa un reto continuo que lo desafía a crecer creativamente y que le “permite comprender, identificar y analizar estrategias metodológicas de la danza folclórica, la cultura y las tradiciones de nuestro país”.

El director de la agrupación refiere que este espectáculo busca ofrecer una lectura honesta y amable, libre de prejuicios que la sociedad pueda construir alrededor de la práctica dancística de las y los adultos y adultos mayores. “Se trata de dignificar su ejecución de la danza folclórica, mostrar su perseverancia, disciplina y voluntad”.

Dónde: Teatro de la Danza Guillermina Bravo. Centro Cultural del Bosque. Campo Marte y Reforma. CDMX

Cuándo: Domingo, 17 de septiembre, 2023

Horario: 18:00 horas

Boleto: 80 pesos

