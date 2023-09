¡Anuncian fechas para el Vive Latino 2024!; 'ya se la saben, comienza lo bueno'

A través de redes sociales, el Vive Latino reveló las fechas del próximo Festival Iberoamericano de Cultura Musical, que como cada año se llevará a cabo en el Foro Sol de la Ciudad de México. Con un peculiar video en el que hicieron una recopilación de las críticas que el festival ha recibido en redes sociales se dio la información.

Este tradicional festival es uno de los más importantes de América Latina y se lleva acabo desde 1998. siendo interrumpido únicamente en 1999. 2002 y 2021, esta última vez por la pandemia de Covid-19. Han estado presentes figuras de la industria musical de la talla de Guns N' Roses, Gorillaz y Red Hot Chilli Peppers.

En la edición pasada, la banda californiana puso a brincar a los asistentes con sus clásicos éxitos "By the way" y "Give it away". Asimismo, en la edición 2023 del Vive Latino contó con la participación de Austin TV, banda que regresó del retiro, así como Los Bunkers de Chile.

Cada banda entregó momento memorables, como la colaboración de Lost Acapulco, legendaria banda de surf, con el campeón de campeones Aczino. Asimismo, Los Pericos volvieron al festival y encantaron al público con temas como "Pupilas ajenas", y en el escenario los acompañó Carla Morrison, Rubén Albarrán y Miranda!

La banda española #Sidonie comienza a calentar los motores en el escenario Escena Indio del #ViveLatino2023. Incluye en su show el tema "Carreteras Infinitas"



📷 #FOTOS: Chucho Contreras pic.twitter.com/IIW1Ym8RH6 — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 19, 2023

Enjambre abrió con "Y la esperanza" y "Visita", tema que Luis Humberto Navejas, vocalista de la banda, inició de forma acústica, con una guitarra. La agrupación conquistó a su público con su sonido vintage, impecable y con remates contundentes. La noche era fría, pero eso no impidió que el público del Vive Latino coreara al unísono "Sábado perpetuo".

¿Cuándo será el Vive Latino 2024?

A pesar de las criticas mostradas en el video de presentación, sin lugar a dudas, el público está ansioso de saber quiénes son las bandas que compondrán el cartel del festival, que se celebrará el 16 y 17 de marzo del 2024.

"Ya se la saben, comienza lo bueno… ¡Habemus fechas para nuestro próximo encuentro!", se lee en la cuenta oficial del Vive Latino.

Síguenos en Google News

DGC