Guadalupe Nettel aborda distintas miradas de la maternidad

La narradora mexicana Guadalupe Nettel (Ciudad de México, 1973) ha sido declarada como la ganadora del Premio Cálamo Otra Mirada 2020 (reconocimiento otorgado por una cadena de librerías de España) por La hija única (Anagrama, 2020): “Una novela que te atrapa y zarandea de manera sutil y perfecta. Su bellísima y depurada escritura aborda las ilusiones y temores del embarazo y la maternidad a la par que reflexiona sobre la familia, la amistad y las relaciones amorosas en la sociedad contemporánea”, consigna el acta del jurado.

Nettel, quien obtuvo en 2014 el prestigiado Premio Herralde de Novela por Después del invierno, reconoce que La hija única fue un libro escrito “por necesidad, por urgencia: quería hablar de lo que le había pasado a una amiga, sin quererlo terminé reflexionando y exponiendo a la maternidad desde todos los ángulos”.

Fábula que narra la historia de Alina, a quien le notifican —a los ocho meses de gestación— que su hija tiene mínimas probabilidades de sobrevivencia. Ella y su pareja inician un punzante pero también asombroso sumario de asentimiento y desafío frente al dolor: extraño itinerario en una coyuntura de difícil resignación.

“La noticia me sacudió. Viví con Alina su ansiedad: le pregunté si estaba dispuesta a permitir que yo escribiera sobre ella y su hija. Le gustó la idea. El problema estaba en convertir en literatura toda esa vivencia. La entrevisté en varias ocasiones, admiré su valor ante lo sucedido. Esta novela se fue trenzando con otras incidencias que llegaron más tarde”, comentó a La Razón, Guadalupe Nettel, también galardonada con el Premio Internacional de Narrativa Breve Rivera del Duero 2013.

La ruta de la maternidad es compleja. La llegada de un hijo pone a la mujer frente a todos sus miedos y asimismo, a un crecimiento emocional sorprendente Guadalupe Nettel, Narradora

¿Discusión febril en torno a la maternidad? Sí, me valgo del caso de tres mujeres enfrentadas a la maternidad desde diferentes perspectivas: desde la negación al entusiasmo, desde la duda al sentimiento de culpabilidad.

¿Historia que devela tanto a las mujeres anhelantes de ser madres y a las que no lo desean? La sociedad no entiende que una mujer no quiera ser madre, lo ven algo anormal. Las mujeres podemos disponer sobre el asunto, así como lo hace un hombre. Sin embargo, la mujer que resuelve no traer descendencia al mundo no es bien vista y se le margina.

¿Concluyente reflexión en torno a la maternidad? La maternidad ha sido muchas veces una prisión para las mujeres. He querido dar elementos para romper con los estigmas de los arquetipos de ‘mujer dadora de vida’. La ruta de la maternidad es compleja. La llegada de un hijo pone a la mujer frente a todos sus miedos y asimismo, a un crecimiento emocional sorprendente. La novela dilucida toda esa espinosa red de calor y consuelo, de esperanza y adversidades.

¿Versión nada ‘romántica’ de la maternidad? Sé que mi interpretación de la maternidad no es nada amable, no hay disfraces, soy directa al hablar del tema.

¿Pretexto para tratar otros asuntos como los feminicidios? Se entrelazan deliberaciones en torno al feminismo en México: factor de cambio y trayecto de transformación de las mujeres.

El dato: Otros escritores que han sido reconocidos con el Premio Cálamo Otra Mirada son Alberto Ruy Sánchez, Verónica Gerber Bicecci, Marta Sanz y John Berger, por mencionar algunos.

¿Recurrencia a capítulos cortos, discurso transparente y conciso? Voy llevando al lector de un personaje a otro; tres mujeres que develan sucesos penetrantes. Me interesaba la naturalidad narrativa a pesar de las intensidades de las historias de cada una de las protagonistas.

¿Presencia de los temas recurrentes en otros libros suyos: la muerte, la discapacidad, la extrañeza...? Me da vuelta en la cabeza la dicotomía ‘normalidad-anormalidad’. ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo anómalo? Todo está marcado por lo natural: todo existe.



Narradora

Nació: 27 de mayo de 1973

Otras obras: Juegos de artificios (1993), Pétalos y otras historias incómodas (2008), El cuerpo en que nací (2011) y Después del invierno (2014)

Otros galardones: Premio Nacional de Cuento Gilberto Owen (2007), Premio Alemán Anna Seghers (2009) y Premio Herralde de Novela (2014) Guadalupe NettelNarradora

La hija única