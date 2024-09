Gustavo Vázquez Lozano devela episodios inéditos del Escuadrón 201.

El narrador, ensayista y biógrafo Gustavo Vázquez Lozano (Aguascalientes, 1969) –Premio Internacional Sor Juana Inés de la Cruz 2017—da a conocer Los últimos héroes. La historia no contada del Escuadrón 201 (Debate/PRH, 2024): crónica histórica que aborda los insólitos y asombrosos episodios de los 300 militares mexicanos integrantes del Escuadrón 201 en los años finales de la Segunda Guerra Mundial.

Volumen con el doble de página de la primera edición de 2016 complementado con nuevas fotografías, reportes desclasificados, recuerdos de algunos de los pilotos del batallón y otros testimonios que dan crédito de una necrología de la cual México debe sentirse orgulloso. Libro que rescata las hazañas de estos gloriosos milicianos borrados y desairados por la historiografía oficial.

“Como cronista histórico me ha interesado siempre destacar hechos que han sido desdeñados y poco divulgados. Las hazañas del Escuadrón 201 me han inquietado desde que tuve información de ellas. He querido reseñar unos episodios trascendentes de la historia de México: el Escuadrón 201 es la única unidad militar mexicana que ha participado en una conflagración internacional; las nuevas generaciones apenas lo conocen, lo abordo con una representación singular para despertar el interés por estas gestas que pusieron a México dentro del grupo de triunfadores en la Segunda Guerra Mundial”, dijo a La Razón Gustavo Vázquez Lozano.

¿Una unidad militar olvidada? Sí, los historiadores no le dieron importancia, el tema no tuvo interés. No fue fácil estructurar el volumen, quizás por la falta de documentación y archivos de asuntos de la actividad de México en el plano internacional. Encontré fuentes históricas y fotográficas en Estados Unidos: en la Universidad de Texas hallé entrevistas muy valiosas con los miembros del Escuadrón 201, las cuales fueron primordiales para la escritura de este libro.

Publican Los últimos héroes. Foto: Especial.

¿En Estados Unidos se valora la participación del Escuadrón 201? En Estados Unidos se aprecia el arrojo y la intrepidez del Escuadrón 201; en realidad, fue moderada su participación en el plano militar, pero tuvo un valor simbólico en el sentido de la solidaridad de México en apoyo al bando aliado que luchaba contra el fascismo.

¿Entrevistó usted a algunos de los miembros del Escuadrón 201? Conversé con varios de ellos sobre todos con los técnicos y soldados de tierra que hoy son ancianos. Lamentablemente, no pude conversar con ningún piloto, quienes fallecieron hace unos 30 años. Emociones inolvidables poder dialogar con personas que estuvieron en la Segunda Guerra mundial. También pude entrevistar a algunos de sus hijos o nietos, quienes me compartieron fotos, cartas, documentos y experiencias personales, que fueron determinantes para escribir el libro.

¿Esfuerzo suyo por rescatar a estos héroes olvidados? Sobre todo, para las nuevas generaciones. Mi perspectiva está en que con este libro se tenga conocimiento de estos 300 heroicos milicianos mexicanos olvidados y, asimismo, sea accesible la información de acciones de la juiciosa y solidaria política exterior mexicana.



Los últimos héroes. La historia no contada del Escuadrón 201

Autor: Gustavo Vázquez Lozano

Género: Crónica/Ensayo histórico

Editorial: PRH/Debate, 2024 Ficha

