Hendiduras de la memoria, reflejo de las emociones y la calidez latinoamericana

El pintor de origen colombiano radicado en Canadá, Luis Fernando Suárez, montó su segunda exposición en México, titulada Hendiduras de la Memoria, en la que a través del yeso, los colores, la sensualidad y las texturas, refleja las emociones y la calidez de la cultura latinoamericana.

La exposición, abierta al público hasta el próximo 11 de abril, está compuesta por 20 piezas y se montó en SAQ Gallery, en la colonia Santa María La Ribera. Incluye obras realizadas entre 2017 y 2022, desde pequeño hasta gran formato, además de obras en papel y tondos, pinturas redondas y no en forma rectangular, como es común.

Luis Fernando Suárez contó a La Razón que, entre los motivos para traer esta muestra a nuestro país, luego de presentar en el 2023 la exhibición Poética de la tierra en el Seminario de Cultura Mexicana, se encuentran los vínculos identitarios entre ambas naciones.

“Colombia y México comparten lazos muy grandes y profundos desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que Colombia es muchas veces más mexicana que Colombia misma, entonces yo crecí con toda la cultura popular de México”, dijo.

Oro, placa de Kevlar y cerámica, 2019. Foto: Pascual Borzelli Iglesias

Sin embargo, detalló que otra de las razones para venir a mostrar su arte fue un trabajo extra que no tiene nada que ver con la pintura, pero que lo vincula con nuestro país desde hace 10 años: la industria de los uniformes. Este factor increíble permitió a Luis Fernando Suárez conocer a Felipe Leal, director del Seminario de Cultura Mexicana, coleccionista de arte que lo invitó a la galería.

“Me di la oportunidad de conocer el país que siempre fue muy querido por mis papás, el país que siempre me ha traído gratos recuerdos de mi infancia, y estoy muy contento porque volví a redescubrir mi idioma, el español, llevo 28 años hablando francés e inglés, y se me había olvidado la calidez del español, que me ha hecho sentir como en casa aquí. Es muy agradable para mí porque me siento como en una casa que conozco”, manifestó.

La muestra contó con la curaduría de Sebastián Monjarás e Ingrid Suckaer. Todas las obras fueron elaboradas en Canadá, país donde reside el artista desde hace 28 años, concretamente en la ciudad de Montreal, en Quebec. En este sentido, también compartió su experiencia como persona migrante, que ha influido en su obra.

“Al momento de salir de mi país en 1997, hace ya 28 años, descubrí lo que es ser inmigrante. Es adoptar otra cultura, otro idioma, otra lengua, otra forma de pensar, diferentes olores, colores, incluso la luz allá en Canadá cambia con el tiempo”, mencionó.

Frontera, técnica mixta, 2021. Foto: Pascual Borzelli Iglesias

Sin embargo, el hecho de ser latinoamericano le ha permitido a Luis Fernando Suárez distinguirse en el medio cultural de Canadá, gracias a su trabajo abstracto, lleno de colorido y texturas, que contrasta con el de sus colegas del país norteamericano, que él ve como “un poco más intelectual”.

“Mi trabajo es visceral, demasiado emocional, precisamente por mi cultura latinoamericana. Entonces aquí me he dado cuenta que ha impactado mi trabajo, los formatos, los colores. Aquí (en México) es un trabajo más normal porque hay muchísimos artistas latinoamericanos y se presta para que haya más obra como la mía”, destacó.

Agregó que los cuadros que él realiza despiertan el deseo de tocarlos, convirtiendo su apreciación en una experiencia sensitiva: “En Canadá sobresale un poco más (su trabajo), porque la mayoría de obras es muy pensada, muy estructurada, y lo mío más espontáneo. Ya frente a los cuadros se puede apreciar la sensualidad, mi obra es muy sensual, genera la necesidad o el deseo de tocarla, cosa que a mí no me molesta, la pueden tocar sin ningún problema… ésa es la parte latina de mi obra, la sensualidad y la voluptuosidad de la materia”, subrayó.

Entre las principales diferencias que identifica el pintor respecto a la creación artística en Canadá y Colombia o México se encuentra que los artistas latinoamericanos reflejan mucho un contexto social, debido a que se trata de una región geográfica que ha vivido con la violencia.

“En las obras de los latinoamericanos se nota mucho esa violencia, que es simplemente como ser testigo de una actualidad; las obras canadienses se van más hacia el pensamiento, cómo la gente ve la vida, muchas veces más intelectual, más filosófico, hay mucha pintura figurativa”, expuso.

Al ser cuestionado acerca de si en Latinoamérica también se escribe la historia desde las artes, Luis Fernando Suárez reconoció que los artistas de la región “somos testigos de nuestro tiempo y tenemos un deber de educación”.

“Vivimos las desigualdades económicas, la violencia, pero también tenemos mucha esperanza, las nuevas generaciones ya no vivieron esa violencia hace algunas décadas, es una generación completamente universal”, concluyó.