“Los humanos nos convertimos en objetos no tripulados”: Naief Yehya

El escritor y ensayista Naief Yehya ve con preocupación la manera en que los seres humanos se han convertido en una especie de drones que son tripulados por dispositivos como los celulares, desde cuestiones tan elementales como seguir Google Maps o Waze para ir rumbo a un destino conocido y hasta ser un repartidor de aplicaciones como Uber y Rappi. Es parte de lo que analiza en su más reciente libro, Mundo dron, breve historia ciberpunk de las máquinas asesinas (Debate, 2021).

“Siento que la principal característica que nos ha dado esto de convertir en aplicaciones todo lo que hacemos es que lo asumimos voluntariamente, lo incorporamos a nuestro ser; ejemplo muy claro son Google Maps y Waze, recurrimos a ellos por la costumbre, vamos utilizando estas Apps que nos dicen dónde comer, dónde consumir y así nos van tripulando. Son útiles, pero somos el aparato control remoto que se está moviendo bajo sus órdenes y toda esa información se está analizando y monetizando”, señaló Naief Yehya, en entrevista con La Razón.

Los humanos nos convertimos en drones. Me parece que el mejor ejemplo de eso es la gente que está entregando comida o productos a través de Apps, que están jugándose la vida en una pandemia Naief Yehya, Escritor y ensayista

El autor lamentó que ante esta situación haya “una falta de comprensión de lo que representa esto, lo hacemos porque es cómodo; pero pocas veces reflexionamos en las consecuencias y el problema es que están utilizando tu identidad para convertirla en un producto, te están arrebatando lo más preciado que tienes”.

En Mundo dron, breve historia ciberpunk de las máquinas asesinas, el también colaborador del suplemento El Cultural de esta casa editorial, hace su análisis partiendo de cuatro filmes: Mad Max, de George Miller; Alien y Blade Runner, de Ridley Scott, y Terminator, de James Cameron.

“En la vieja ciencia ficción siempre había esta idea de que la humanidad se enfrentaba a un ser no humano: un extraterrestre, un monstruo o una máquina, lo confrontaba y lo derrotaba o éramos vencidos. Si una característica tiene el canon del ciberpunk es que la frontera de las máquinas y la humanidad ya no queda nada clara, porque el enemigo somos nosotros”, indicó el autor de Pornocultura: El espectro de la violencia sexualizada en los medios (2013).

El Covid nos empuja a un confinamiento, a dejar el mundo real y buscar un refugio en lo digital. Nos hemos convertido en proveedores sin voluntad de esta recopilación masiva de datos e información Naief Yehya, Escritor y ensayista

En Blade Runner, explicó, los humanos son quienes actúan de una manera mecanizada, mientras que los replicantes buscan validar su humanidad. “Estas películas nos llamaban la atención a gritos de lo importante que es, ante el desarrollo tecnológico, pensar en nosotros y curiosamente lo que hemos hecho tecnológicamente es lo opuesto, porque la humanidad es perfectamente desechable, lo que importa es como monetizar a través de sistemas y de algoritmos, lo vemos ahora materializado con las redes sociales y con el uso de máquinas para matar, pensando que son infalibles, que van a traer paz”, lamentó Yehya.

Para el autor, los principales representantes de ese cambio son los drones. “El tema central del libro es la idea de lo que veo como la dronificación de la cultura y del ámbito de lo humano: la sistematización de cosas a través de algoritmos, la transformación de impulsos humanos en patrones computarizados. Lo tenemos en muchos ámbitos de la cultura digital y me parece que si hay un artefacto que lo representa muy bien es el dron”, refirió el ensayista.

Criticó que en lugar de que estos artefactos sean usados para beneficiarnos, durante la crisis sanitaria derivada del coronavirus se han utilizado para controlar.

El dato: En el libro, el autor también incluye referencias como Ghost in the Shell, Ex Machina o la serie Black Mirror.

“La dronificación nos permite no exponernos, en una pandemia esto es importante; sin embargo, los drones siguen cazando gente en el Medio Oriente y en África. Siguen siendo utilizados para espiar. Me llamó la atención que en España y en otros lugares, los usaban para ahuyentar a la gente con el fin de que no se reuniera en grupos”, comentó.

Para Naief Yehya en este ensayo hace un primer acercamiento a esta situación, por lo que planea publicar una segunda parte de Mundo dron, breve historia ciberpunk de las máquinas asesinas.

Mundo dron, breve historia ciberpunk de las máquinas asesinas