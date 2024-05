Inspección de la PAOT y protestas en el Museo Tamayo por obra de Nina Beier

Integrantes de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) y de la Brigada de Vigilancia Animal realizaron ayer una inspección en el Museo Tamayo para investigar el performance Tragedy (2011), de la artista danesa Nina Beier, en el que durante 10 minutos, perros reposaron sobre un tapete persa, lo cual generó indignación en redes sociales y protestas de animalistas la tarde del domingo afuera del recinto.

“Hicimos un recorrido, ya hablamos con las autoridades del museo, les señalamos que no pueden tener este tipo de espectáculos, hicimos un recorrido donde ya no están animales, ya no se va a volver a presentar”, dijo a los medios de comunicación Horacio Gómez, subdirector de la PAOT, quien junto con personal de la brigada acudió al inmueble para solicitar información sobre la polémica propuesta artística.

Arribaron al mediodía y después de una reunión con la directora del Museo Tamayo, Magali Arriola, hicieron un recorrido en la sala donde se presentó el performance. Le solicitaron a la titular información de las condiciones en las que caninos formaron parte de la pieza.

“Es ver que efectivamente sólo fueron 10 minutos, porque lo que están comentando es que estuvieron todo el día, sí necesitamos la información”, le comentaron a Magali Arriola, quien más tarde al atender a los manifestantes que pidieron dialogar con ella, insistió que no hubo ningún tipo de maltrato contra los perros.

Magali Arriola, directora del recinto, hace recorrido con la PAOT. Foto: Adriana Góchez, La Razón

“El performance se hizo el día de la inauguración (el jueves pasado), una única vez, duró 10 minutos, venían acompañados de un entrenador profesional, con la aceptación de los dueños de cada uno. No hubo maltrato”, dijo a los 10 manifestantes que durante más de dos horas se pronunciaron con carteles con las leyendas: “Los perros no son objetos” y “Explotar a los perros #No es arte #Tamayo”.

Sin embargo, personal de vigilancia comentó a La Razón que el performance sí se realizó más de una vez, aunque no detalló el número de ocasiones en que ocurrió.

La Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México establece que “queda prohibido por cualquier motivo celebrar espectáculos con animales en la vía pública” y la utilización de animales “en protestas, marchas, plantones, concursos de televisión o en cualquier otro acto análogo”.

Por la tarde, la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto, en su cuenta de X externó: “La libertad creativa no debe afectar el derecho del otro”. Además, aseguró que habló con el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, a quien reiteró su apoyo “en las investigaciones de la PAOT por el caso del Museo Tamayo. Instruí a la directora general del INBAL (Lucina Jiménez) vigilar el proceso con cautela y respeto”.

Manifestantes, la tarde del domingo afuera del Museo Tamayo. Foto: Adriana Góchez, La Razón

Mientras que Martí Batres condenó el uso de caninos en la obra: “Como amante de los animales me sumo a la condena de estos hechos” y dijo que se emprenderían las acciones correspondientes por el suceso.

Sin embargo, Cuauhtémoc Medina, curador en jefe del Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), consideró que se trataría de un acto de censura contra la artista Nina Beier.

“No es correcto que la Secretaría de Cultura censure un proyecto tan sólo por hacer eco de las quejas emocionales de los ciudadanos. No hay pruebas de que aquí había maltrato animal. Tampoco me consta que la obra de arte sea importante. Pero en un país con el nivel de impunidad de México, y en un momento de violencia inaudita en varias guerras, resulta muy inquietante que las proyecciones emocionales sobre las mascotas sean atendidas de modo sumario, y en cambio, los derechos humanos parezcan una broma”, apuntó.

Nina Beier expone en el Museo Tamayo la muestra Casts, que estará abierta hasta el 29 de septiembre.