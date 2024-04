Isaac Hernández cuestiona propuestas de cultura de presidenciables.

El aclamado bailarín mexicano Isaac Hernández ve con preocupación las propuestas en el ámbito cultural de los candidatos a la Presidencia, Claudia Sheinbaum (Morena, PT y PVEM), Xóchitl Gálvez (PAN, PRI y PRD) y Jorge Álvarez Máynez (Movimiento Ciudadano), porque si bien algunas resultan interesantes, como brindar seguridad social a los artistas o incentivar los estímulos fiscales, no han dado a conocer cómo lo lograrán.

“He leído varias de las iniciativas que hay, sobre incentivos fiscales, sobre la seguridad social para los artistas, pero a mí lo que me interesa saber es cómo se va a lograr eso: ¿va a ser un modelo en donde los artistas se tienen que fiscalizar para poder tener acceso a la seguridad pública?, ¿va a ser un modelo, como el francés, en el que tienes que declarar cierta cantidad de horas como un artista en activo?, ¿cómo se va a regular, cuáles son los beneficios reales?”, cuestionó ayer en el Lunario del Auditorio Nacional Isaac Hernández, bailarín principal del Ballet de San Francisco, quien traerá de nuevo a la CDMX Despertares, después de dos años de ausencia.

El bailarín, quien recientemente estuvo muy activo en redes sociales preguntando por las iniciativas en materia cultural de los presidenciales, comentó que existen diversas dudas de cómo materializarán lo que prometen.

“Hay muchísimas preguntas que no han abordado y ahí es donde está mi preocupación, de los incentivos fiscales, llevo hablando mucho tiempo”, puntualizó.

Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez han planteado entre sus propuestas brindar seguridad social a la comunidad artística; además, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México propone impulsar los estímulos fiscales.

Isaac Hernández externó que ve con preocupación que por falta de visión no se aterricen políticas públicas que potencien a las industrias creativas del país.

“Me parece que es un momento clave para México, el posicionamiento del país en el mundo tiene un potencial que no veíamos, me interesa que no se descuiden esos temas, que no se dejen de lado, que se propongan ideas modernas que nos permitan ser un país competitivo en el ámbito creativo; no considerar las industrias creativas como un poder real de desarrollo para un país como el nuestro que es tan creativo, me parece un error terrible”, lamentó.

"Hacer despertares, un milagro"

Lograr la décima edición del espectáculo que reúne a estrellas mundiales de la danza y el ballet, para el ganador del Benois de la Danse ha sido “un milagro”, pues en esta ocasión cuenta con el apoyo de Citibanamex, de donde es embajador: “A lo largo de los años este proyecto ha sido un milagro que suceda en nuestro país y requiere de una suma de esfuerzos”, externó.

En esta ocasión, la gala será el 23 de agosto a las 20:30 horas en el Auditorio Nacional y entre las sorpresas está el fragmento de una nueva versión de El lago de los cisnes, del coreógrafo Juliano Nunes, que se estrenará el 22 de ese mismo mes en Uruguay. Además, contará con figuras como la compañía Light Balance, Natalia Osipova, Esteban Hernández, Chey Jurado, Sae Eun Park y Emily Suzuki.