Iván López Reynoso prefiere disfrutar más del presente

El aplaudido director de orquesta mexicano Iván López Reynoso, quien cada vez se va abriendo más caminos en el mundo de la ópera y la música clásica, asegura que, más allá de pensar en el futuro, disfruta y se concentra en el presente, como ahora que alista su próximo doble debut, ser batuta en la ópera Otello, de Rossini y trabajar por primera vez en Japón.

“Tengo la filosofía de enamorarme de lo que estoy haciendo en este momento, no quiero ver tanto a futuro sino disfrutar el presente, ahora estoy enamorado del Otello de Rossini, después de La bohème de Puccini, del repertorio que va llegando”, expresó López Reynoso en entrevista telefónica con La Razón desde Japón.

El también director de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes debutará con Otello, en el Belcanto Opera Festival, los próximos 20 y 22 de enero, con el tenor John Osborn y la soprano Leonor Bonilla en los roles estelares.

“Nunca había estado en Japón, el festival es el único dedicado al género del bel canto en Asia, estoy honrado de que se me haya invitado a dirigir una partitura tan excelsa como Otello de Rossini, que estoy descubriendo cada día con mayor emoción y profundidad, me estoy encontrando con una obra maestra tal vez no apreciada como debería, como lo es la mayor parte del repertorio de Rossini, me gusta decir que es un compositor muy conocido, pero al mismo tiempo muy poco explorado”, compartió López Reynoso.

Destacó, que a diferencia de la ópera Otello, de Verdi, que fue posterior a la de Rossini, se le da un papel preponderante a Desdémona.

“El feminicidio de Desdémona sucede con más heroísmo, ella dice, ‘tú puedes matarme y saciar tu crueldad conmigo, pero yo moriré intrépida’, le da un gran poder. Le daba mucha fuerza a sus personajes femeninos”, explicó.

Con apenas dos semanas en territorio nipón, el director de orquesta resaltó que admira la manera en que en esa nación se conciben el arte y la cultura.

“Son extremadamente respetuosos, disciplinados, ceremoniosos, nobles como cultura, con una gran veneración a valores profundos, a la seriedad, a la puntualidad, al respeto. Tendríamos que aprender mucho de la cultura japonesa y aplicarlo en nuestras vidas. La cultura juega un papel fundamental, hay un gran respeto al arte, hay una gran expectativa por la producción que estamos realizando, creo que somos muy afortunados”, contó.

Nunca deje de aprender . Después de su participación en Japón, en febrero tendrá presentaciones en el Auditorio de Pamplona, España, con La bohème, de Puccini; y en México dirigirá conciertos de la Filarmónica de la UNAM (OFUNAM), los días 11 y 12 de ese mes; y el 24 y 26, estará al frente de la Orquesta Sinfónica Nacional en el Palacio de Bellas Artes, donde cantará como contratenor solista dos arias de Bach. Volver a colaborar con ambas agrupaciones lo llena de emoción porque han sido fundamentales en su carrera.

“La OFUNAM es pilar de mi crecimiento artístico, le estaré siempre agradecido, mi primer concierto con ellos fue hace once años, estaba jovencísimo, inexpertísimo, tenía muchas ganas, pero pecados de juventud que se cometen naturalmente por la inexperiencia, la orquesta fue siempre paciente conmigo”, rememoró.

Detalló que en esta ocasión hará un recorrido e intercambio cultural entre América y Francia. “La primera parte son dos obras escritas en América, la primera es de la mexicana de Andrea Chamizo (Sigue siendo arena), y la segunda de John Williams (Escapades), de Estados Unidos; y en la segunda mitad, Debussy (Sinfonía Pelléas et Mélisande) y Ravel (La valse)”, compartió.

Sobre su crecimiento artístico señaló que le emociona pensar en el recorrido que ha hecho en los últimos 12 años de su trayectoria. Ha dirigido 50 óperas en toda su carrera.

“El director de orquesta nunca deja de aprender, cada día aprende y madura, evoluciona, se transforma y cambia. Hace poco más de una década decía ‘algún día voy a dirigir en Bellas Artes’ y ahora 12 años después soy director titular, es emocionante”, remarcó.

Sin embargo, reconoció que es una gran responsabilidad: “Me enfrento a mí mismo, soy mi peor crítico, muy severo con mi trabajo, porque mientras más voy avanzando más se pide de mí, tengo que estar siempre a la altura de mí mismo y de lo que se espera de mí. México es un país que me ha regalado todo tipo de oportunidades”, expresó.

Agregó que siempre busca superarse cada día para seguir creciendo y que entre los compositores que tiene en el tintero para dirigir sus obras está Mahler.

“El camino aún es muy largo, soy un director muy joven, este año cumplo 33, me propongo ser cada día una mejor versión de mí, dar más”, finalizó.

Presentaciones en México