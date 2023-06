Jauría el juicio de la violación grupal que indignó en España

El montaje Jauría lleva al escenario el juicio contra La Manada, un grupo de hombres que abusó sexualmente de una española y cuyo caso indignó en aquel país y llevó a que se legislara al respecto. La directora Angélica Rogel se centró en mostrar la violencia y machismo que permea en la sociedad y cómo se revictimiza a las sobrevivientes de violación.

“Creo necesario reconocer las conductas machistas que tenemos en la mente, las conductas violentas, hacer una revisión de ellas, no me interesa el documento por exponer a una sobreviviente de una violación, sino mostrarnos cómo funcionamos como sociedad ante una persona que estaba desprotegida en un lugar, fue revictimizada y aun así vista como una persona que estaba ‘destruyendo la vida’ de cinco chicos, es muy fuerte lo que el documento llega a mostrar”, expresó Angélica Rogel en entrevista con La Razón.

La obra de teatro documental de Jordi Casanovas toma lo que se dijo en el juicio durante tres días, a través de la cual es posible percibir el sistema de creencias machistas que tienen los hombres que abusaron de la chica, pues en su defensa declaran que ella los conocía y que todo fue consensuado, cuando no ocurrió así.

“Ellos dicen ‘nos presentamos’, ‘estamos seguros que dijo que quería estar con los cinco’, ‘no se quejó’, éste es uno de los puntos medulares, decir, nos presentamos me da derecho a abusar de ti. Es como este pensamiento en el que se comenta: ‘estaba de noche, con falda, ella se lo buscó’, no, las calles también son de ella, tiene derecho a salir a la hora que quiera, beber lo que quiera, como cualquier hombre, es lo importante de ver en el documento del juicio”, aseguró.

Para Rogel era importante no volver a revictimizar a una mujer en la puesta en escena, por eso no hay escenas explícitas de violencia, aunque en lo verbal se refleja ese abuso que sufrió la chica.

“La responsabilidad está todo el tiempo, desde que comencé a trabajar la primera temporada y ahora que estamos revisitando la obra, no me interesa que ella sea mostrada, no es volver violentar a una mujer en la escena, aunque ya es muy violento ver a cinco hombres con una mujer, esa imagen es la que me interesa, decir ‘esto ocurrió en España que ayudó a modificar leyes, aquí qué está pasando, qué se está haciendo, cómo logramos que las leyes nos protejan más”, comentó.

Jauría, que inicia una nueva temporada ahora en el Centro Cultural Helénico hoy, cuenta con la actuación de Eduardo Tanús, quien da vida al militar que participó en la violación. Sobre su participación, compartió a La Razón que es una puesta en escena que permite reflexionar sobre la violencia de género y que quienes acudan a verla cuestionen sus acciones.

“Esta obra nos muestra cómo seguimos perpetuando conductas machistas, pensamientos violentos. Nos lleva a reflexionar en dónde estamos parados en cuanto a este tipo de conductas y el machismo tan fuerte que cargamos en México y el mundo entero”, lamentó.