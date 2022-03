Javier Camarena se pronuncia en contra de la guerra en Ucrania

El tenor Javier Camarena se pronunció este lunes en contra de la guerra y externó un total rechazo al actuar del presidente de Rusia, Vladimir Putin, contra Ucrania.

"Mi posición al respecto será un no a la guerra y un total en contra de cómo está haciendo este dirigente de Rusia (Vladimir Putin) su trabajo", externó el intérprete durante una videoconferencia en la que anunció su próxima presentación del 20 de marzo en la Sala Nezahualcóyotl de la UNAM.

El vocalista, si bien fue consultado acerca del veto a artistas rusos, específicamente la soprano Anna Netrebko y el director Valery Gergiev, evitó responder directamente a esos casos.

Señaló que recientemente tuvo una conversación con la cantante ucraniana Lena Belkina, quien le compartió lo difícil que era hacer su arte tras el conflicto bélico que se vive en su país.

"Lo que quisiera responder a esta pregunta es lo que le dije a ella: realmente el artista, los artistas, y en su caso, artistas como ella, tienen esta posibilidad de prestar su voz para seguir llevando este mensaje, esta parte de esperanza, que las cosas van a estar mejor y pueden estar mejor", dijo.

Aseguró que hasta el momento no ha sido presionado en ningún teatro a tomar una postura respecto a los actos bélicos en Ucrania por parte de Rusia.

"Presiones no he tenido, en ningún teatro en los que haya cantado hasta ahora. No estoy cantando ahora mismo en ningún lugar, pero en futuras presentaciones que tengo no se me ha exigido ni se me ha presionado de ninguna manera para tomar una postura", dijo.

Javier Camarena se presentará en la Sala Nezahualcóyotl (aforo del 5o por ciento), el domingo 20 de marzo a las 18:00 horas, con un recital dedicado a la canción de salón para voz y piano—junto a Ángel Rodríguez, que incluye piezas de Vicenzo Bellini, Francesco Paolo Tosti y Franz Liszt.

Interpretará las Tres Arietas, de Bellini, las Cuatro canciones de Amaranta, de Tosti, basadas en los poemas escritos por Gabriele D'Annunzio para una de sus amantes, Giuseppina Giorgi Mancini, y con los Tres sonetos de Petrarca, de Liszt, a partir del célebre Cancionero del poeta.

“Son canciones aparentemente sencillas, pero tienen esa parte de complejidad técnica a la hora de cantarse. Los Tres sonetos del Petrarca, la profundidad poética y la comunión que tiene con la parte musical, este mensaje de amor, de desamor, dar y proyectar todo eso a través de la música lo hace muy complicado; lo mismo que las Cuatro Canciones de Amaranta. Sin embargo, a pesar de la complejidad el reto es que el público no perciba lo difícil que pueden ser y que disfrute de la música tan hermosa que compusieron estos maestros”, abundó sobre el concierto.

El recital es resultado de una colaboración entre Cultura UNAM y la Dirección General de Música con Arte & Cultura del Centro Ricardo B. Salinas Pliego.

