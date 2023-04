El célebre tenor Javier Camarena rinde homenaje a Roberto Cantoral con la gala Regálame esta noche en el Palacio de Bellas Artes, una oportunidad para recordar que “la música es algo más que consumismo, que es arte en cualquiera de sus géneros”, afirmó en entrevista con La Razón.

En tiempos como el actual en el que se apuesta por letras sencillas y pegajosas, Camarena señaló que rendir tributo a un compositor de la talla del autor de “La Barca”, “El Triste”, “El Reloj” y “Regálame esta noche” es refrendar que la música que perdura es la que va más allá de la moda o de la fórmula comercial del momento.

“La música hoy día creo que ha llegado a un punto en el que es tremendamente consumista, tienes una canción que pega, puede estar de moda un mes, dos meses, pero al año siguiente ya estás con otras miles de canciones, son como decimos en México, como llamarada de petate, se van rápido.

“En este tipo de homenajes, como el que haremos a Cantoral, es recordar ese propósito, porque al final México es un pueblo muy musical. Hay música que ha tenido este cuidado de tener esta gran calidad de preservar en sus notas y en sus letras, parte de la esencia humana y, en nuestro caso, parte de la esencia de nuestro México y de nuestro sentir”, externó.

Este gusto y amor por la música me permite encontrar todos estos universos que pueden parecer tan distintos, como la ópera y los boleros, pero que son tan cercanos en esencia, en intención, en temática. Es un gusto poder, de una u otra manera, también entenderlo y darle su justo valor a cada uno de estos géneros tan maravillosos

Javier Camarena

Tenor

No es la primera vez que Javier Camarena interpreta la música de Cantoral, en el disco Serenata incluyó un popurrí de sus canciones y en algunas galas ha incorporado alguno de sus temas, es un compositor que lo ha acompañado desde su infancia cuando sus abuelos o sus papás lo escuchaban, contó. Encuentra en boleros como éstos cierto paralelismo con la ópera, el drama, que a él le gusta tanto confesó.

“Soy cantante de ópera (risas), no quiero decir que va junto con pegado, pero también en la ópera hay mucho drama, siempre he dicho que México es uno de esos países en el que por sobre todas las cosas nos gusta cantarle al amor que duele, todas estas canciones de amor, desamor, de la forma en que nosotros sentimos, tan desmedidamente a veces, tan apasionadamente a veces. Tener la oportunidad de interpretar estos temas ahora con la experiencia que tengo como cantante, con la sensibilidad musical que pueda existir, creo que es un gran gozo, lo considero un gran privilegio”, afirmó el tenor, quien en la gala dedicada a Roberto Cantoral compartirá escenario con la cantante Eugenia León y con su colega Fernando de la Mora.

El galardonado con el International Opera Awards como Cantante Masculino del Año dijo sentirse “como un niño con juguete nuevo” al ser parte del homenaje al compositor de temas como “Al final”, canción que confesó es una de sus favoritas.

“Me fascina desde que tengo memoria, desde que la escuché de niño es una canción que me ha gustado toda la vida. Me encanta la melodía, cómo se va desarrollando el tema para llegar a este punto climático de ‘Y ya vez que aun siendo de tu noche el trovador’ —cantó a capela—. Me gusta mucho, la letra es maravillosa, tiene una poesía muy linda, muy trágica, muy dramática y apasionada”, comentó y reconoció que los éxitos de Cantoral también tienen una dificultad vocal.

“Hay canciones que también tienen su chiste y su gran exigencia a la hora de interpretarse; ‘El reloj’ es una canción que te exige un cierto rango vocal y cierto conocimiento para poder interpretarla, porque empieza un poquito bajita, pero después vienen las notas agudas y hay que saber resolver eso. Hay conocimiento en las composiciones de nuestros autores de canción mexicana”, resaltó Camarena, quien en la gala del próximo 13 de mayo en Bellas Artes estará acompañado de la Orquesta Sinfónica de Minería, bajo la batuta de Enrique Patrón de Rueda.

El tenor además de sentirse feliz por la presentación en México, se encuentra entusiasmado porque próximamente debutará en el rol de Romeo en la ópera Romeo y Julieta.

“Es una obra maravillosa. La música es hermosísima, hace varios años he estado siempre cantando el aria ‘Levántate sol’, uno de los momentos que inicia el segundo acto. Es un rol precioso, ya el título y la obra a la que se refiere todo el mundo la conoce y es esto hecho música, de verdad estoy tremendamente emocionado. Siento que vocalmente estará bastante cómodo, obviamente es un rol difícil, pero creo que estará dentro de las posibilidades vocales. Hasta donde sé, Nadine Sierra será Julieta, es una de las más grandes sopranos en la actualidad en el mundo, estoy seguro que será una Julieta de antología”, adelantó el tenor que ha pisado la MET Opera y el Teatro Real de Madrid.

Regálame esta noche.



Homenaje a Roberto Cantoral