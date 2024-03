Jessica Anaid aborda las incertidumbres ante la cesárea

La poeta y narradora Jessica Anaid (Saltillo, 1991) ganó el VI Concurso Nacional de Poesía Germán List Arzubide con Innecesárea (Tierra Adentro/FCE, 2023): cuaderno donde se abordan las vacilaciones de las mujeres ante el parto por el procedimiento quirúrgico de la cesárea. Despliegue de las proyecciones culturales, políticas y sociales de una técnica clínica que se ha normalizado y que, sin embargo, sólo es recomendable cuando el nacimiento del bebé no es factible de forma natural por la vagina.

Estrofas que muestran el dolor y sufrimiento de la mujer cuando se ve expuesta a las capitulaciones del alumbramiento por cesárea, que cada vez son más habituales en los dispensarios obstétricos: muchos médicos la recomiendan, sostienen que es un método que favorece al cuerpo. El lector tiene en sus manos un sumario poético que se adentra en una temática de actualidad, a la cual hay que ponerle atención. ¿Por qué desdeñar dar a luz de manera natural?

Jessica Anaid recurre a la mitología griega, pasajes bíblicos, referencias del arte plástico y reseñas de quirófanos para desde la poesía denunciar el decreto médico de “Parirás por cesárea porque es más rápido. Parirás por cesárea para que no exista ninguna complicación. ¡Parirás por cesárea!”. Los galenos deciden la fecha y hora de los nacimientos de manera arbitraria y usurera, a pesar de que instituciones internacionales advierten de los peligros de esa inserción quirúrgica.

“El proceso de dar a luz está controlado muchas veces por médicos varones que imponen sus conceptos machistas en la idea de que nosotras las mujeres somos incapaces de enfrentar un parto natural. El asunto se remonta a los relatos bíblicos y los mitos grecolatinos que atribuyen el proceso del nacimiento a figuras masculinas”, expresó en conversación con La Razón Jessica Anaid, también Premio de Poesía Joven Francisco Cervantes Vidal 2022.

¿De ahí la recurrencia a la mitología griega en los poemas del libro? Claro, exploro en la mitología griega y veo cómo Zeus despoja del embarazo a Metis para entonces él dar a luz a Atenea y ser el protagonista del parto; de igual manera procrea a Dionisio, el dios del vino, en un muslo. Y ojo, en los relatos bíblicos: Adán da vida a Eva a partir de sus costillas.

¿Aborda usted una versificación variada? Reúno en el cuaderno poemas, haikus y textos en prosa que coquetean con el ensayo desde una mirada poética.

¿Propósito de advertir sobre ese procedimiento quirúrgico? Sí, hay una intención de denunciar un método clínico que se ha vuelto cada vez más habitual, el cual deja adversas secuelas en las madres, tanto a nivel físico como psicológico.

¿Libro que nace de su experiencia personal? Soy madre de dos niños que nacieron por cesáreas, las cuales después me di cuenta que eran inadecuadas. Mis cesáreas fueron programadas, no me permitieron ser testigo de las famosas contracciones. Sugerí mi intención de un parto natural. “¿Para qué quieres sentir dolor?”, me respondieron, bajo la argumentación de que todo duraría 40 minutos y podía irme a casa con mi bebé. La incisión que me hicieron en el área del bikini no se ve, pero tengo una herida emocional que no cicatriza.

¿Versos escritos como ejercicio de invocación? Este libro ha sido una suerte de sanación, he podido exorcizar emociones tras los efectos físicos y psicológicos que me conminaron a refugiarme en la literatura.

¿Un ‘quirófano teatral’? En el apartado del libro titulado “En el quirófano teatral todas las madres olvidamos el guión” se hace referencia a cómo la luz del quirófano alumbra como un veredicto, un dardo: el bisturí es una alegoría al rayo de Zeus. Quise darles sentido poético a todas esas escenas aterradoras: agujas que aguijonean y el escalpelo que parte en dos mitades al abdomen.

