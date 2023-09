John Boyne: La guerra es como una pandemia

Casi 20 años de terminar el libro El niño con el pijama de rayas, que se convirtió en un fenómeno en ventas, el escritor irlandés John Boyne vuelve a esa obra con Todas las piezas rotas, ahora para hablar del Holocausto desde la perspectiva de Gretel, la hermana de Bruno, hijo de un oficial nazi, quien vive atormentada y con culpa. Retoma la historia, porque ve como responsabilidad de un novelista, escribir sobre lo que no se dice o incómoda.

“Para mí ésa fue la idea, contar una historia que no se había contado antes, las víctimas definitivamente fueron los judíos, pero yo como novelista tengo que escribir sobre lo que no se ha escrito, por eso me gustó tratar esto con una perspectiva fresca y diferente; tenemos la responsabilidad de escribir las cosas que no se dicen”, dijo en entrevista con La Razón John Boyne, durante su visita en la Ciudad de México, después de participar en el Hay Festival Querétaro.

El libro presenta a una Gretel de 90 años atormentada por las atrocidades que hizo su padre, pero también por el silencio que ha guardado.

El también autor de Las huellas del silencio busca que los lectores reflexionen sobre qué hubieran hecho en la situación de Gretel, si la perdonarían o no; y qué les parece que viva con culpa por crímenes que no cometió y por las elecciones que tomó tras la Segunda Guerra Mundial, como ocultar su pasado.

Desde que terminé el libro de El niño con el pijama de rayas en 2004 sabía que iba a regresar a Gretel, porque sabía que la había dejado ahí, una niña de 12 años muy conflictuada en ese momento

John Boyne, Escritor

“Gretel es un personaje ambiguo, porque en una parte de la novela la quieres, sientes empatía, pero en otra parte de la novela la repelas o la odias, estás enojado con ella, al final quiero que el lector reflexione y se pregunte: ‘¿qué hubiera hecho yo?, ¿la hubiera perdonado?, ¿está bien que sea un personaje atormentado?’, lo que quiero es que el lector se pregunte qué hubiera hecho”, abundó.

La novela también resulta en una oportunidad para reflexionar sobre las guerras, por qué persisten y la maldad que hay en los seres humanos.

“La guerra realmente no distingue edades ni género, es como una pandemia, hace años me acuerdo de los refugiados, algunos niños ahogados, la guerra nos afecta a todos y nos conmueve, por eso me interesa escribir sobre esto.

“El periodo más largo de paz que tenía Europa se rompió ahora con la guerra de Ucrania, pero creo que eso no va a parar, siempre va a haber guerras… No quiero ser pesimista, pero es parte de la naturaleza humana, es cuestión también de política, siempre va a haber un Hitler, un Putin o Trump, éste último es un provocador”, comentó el autor de Las furias invisibles, volumen en el que habla de las víctimas de la intolerancia por su orientación sexual.

Gráfico

En Todas las piezas rotas, la historia transita entre la vida actual de Gretel, quien vive en un piso de Winterville Court, un lujoso bloque de apartamentos con vista a Hyde Park, y los recuerdos de su pasado, cuando era una adolescente que se mudó con su mamá a París, donde trataron de iniciar una nueva vida, borrar todo aquello que las vinculara con Alemania y los nazis.

“¿Por qué no decidió ser una heroína?, porque es humana y tenía miedo, había sido una chica que había experimentado muchas cosas, estaba traumatizada, su mamá no quiso reconocerlo, ella la siguió, no quería exponerse ante las autoridades, porque sabía que la madre iba a ser acusada de crímenes, puede ser un poco egoísmo, pero pasaron 80 años en que ella siguió viviendo esto; ella no fue culpable de lo que pasó cuando tenía 15, pero sí de que sabía cosas y no las dijo. Las decisiones que tomó Gretel a partir del Holocausto le afectaron, porque ella prefirió mantener el secreto de lo que sabía”, resaltó Boyne.

El autor irlandés en los últimos años ha sido criticado por El niño con el pijama de rayas, que se adaptó al cine en 2008 por el director Mark Herman. Se le ha cuestionado por qué en lugar de contar la historia de Bruno, no optó por centrarse mucho más en la de Shmuel, el niño judío que en la ficción está en un campo de concentración.

Sobre estos señalamientos, John Boyne lamentó que varias de esas críticas provengan de personas que no han leído el libro o desde el desconocimiento.

“El niño con el pijama de rayas fue criticado, pero lo más chistoso es que fue 13 años después y se convirtió en un libro muy controvertido, la gente critica y realmente hay gente que ni siquiera ha leído la obra y ya la está condenando, ya la está criticando, yo no tomo en serio esos comentarios, no me interesa la gente que lo único que quiere es destruir a los demás con sus opiniones; si no les gusta mi libro, no lo compren, hay muchos libros; creo que la mayoría de los lectores respetan y valoran las ideas del libro”, afirmó.

Boyne adelantó que en noviembre próximo, en Reino Unido, se publicarán cuatro novelas independientes que están enlazadas por el tema y personajes. Se lanzará un libro cada seis meses. Espera que para el próximo año puedan llegar a México. Explicó que se trata “de una historia contemporánea”.

Todas las piezas rotas