Jorge Volpi: Hay rabia frente a la injusticia y la desigualdad

A un año de la publicación de la desgarradora novela Parte de guerra (Alfaguara, 2022), Jorge Volpi (Ciudad de México, 1968) regresa con Enrabiados (Páginas de Espuma, 2023), cuaderno integrado por seis relatos donde desfilan personajes contrariados y sacudidos por fogosidades y postraciones inaplazables. Desagravios, rencores, codicias, mentiras, conveniencias, ímpetu y corrupción en los actos de seres heridos sentimentalmente, marcados por la ira que los conduce a la ruina.

El Premio Alfaguara 2018 (Una novela criminal) despliega una sugerente ‘libertad narrativa’ a través de los empalmes de diferentes géneros literarios y formas temáticas: ensayo, teatro, sátira y monólogo en la apelación de burlas, parodias y confidencias. El lector tiene en sus manos una suerte de ‘artefacto literario’ en el cual se rompen las ‘convenciones’, Volpi entrega, por ejemplo, un texto desconcertante y divergente como “Transparencia” en que diferentes voces se interpelan a gritos: configuración de estampas hurtadas a las redes sociales.

“Me inicié como cuentista a los 23 años. Durante la pandemia volví al género escribiendo y revisando viejos relatos: semilla de este libro. La realidad virtual tiene un sorprendente impacto en el comportamiento real de todos nosotros. Hoy, Internet determina las relaciones y las interacciones sociales, políticas y económicas. Enrabiados tiene relación con Día de ira que publiqué en 2011. La cólera nos domina. Aquí, insisto en esa peculiaridad a través de especulaciones, desde la ficción, de como respiramos la irritación de sociedades cada vez más divergentes”, expresó a La Razón Jorge Volpi, Premio Iberoamericano José Donoso de Chile (2008).

¿Seis relatos satíricos? La sátira en la búsqueda de una correlación para evidenciar cómo la ira tiene diferentes facetas. Estos personajes presentan alteraciones emocionales que se cruzan con la furia, la decepción y hasta con el fracaso.

¿Representación de una de las zonas más exaltadas de los cotejos emocionales del ser humano? Ira, rabia, cólera están en el mismo eje semántico. Hay rabias derivadas de la envidia o del rencor; pero, también hay rabia frente a la injusticia y la desigualdad. Nuestras confrontaciones nos conducen a grietas de las cuales no podemos escapar. Está el propósito de delinear un esbozo de la rabia humana a través del sarcasmo, pero con un procedimiento riguroso, no hay complacencia ni concesiones desde un humor vacío.

El relato “Fatalidad”: ¿obra teatral con personajes mitológicos? Son nombres simbólicos (Yocasta, Edipo, Polinices, Antígona, Eteocles...) a los que apelo para abordar la ambición por el poder, el rencor, los disimulos, las conveniencias y las traiciones en las relaciones humanas.

¿Soliloquio delirante y musical en “Irreversibilidad”? En ese relato apelo a una suerte de ‘recitación especulativa’ trazada desde una febril concepción. En la totalidad del cuaderno, me valgo de la metaliteratura, del collage de voces, del expresionismo y de la estructura de la composición musical: cada relato asume el formato correspondido de acuerdo a la trama.

¿“Atonalidad”, estructurado como una obra musical (Maestoso, Adagio, Scherzo y Rondo)? Así es, la historia de ese personaje: exitosa instrumentista solitaria y neurótica necesitaba ser contada en forma de sonata o como un poema sinfónico, por eso recurro a esa ordenación. La música es una de mis mayores obsesiones y también de mis grandes frustraciones. Intento volcar esa inquietud malograda en mi prosa, en la búsqueda de cadencias.

¿El furor puede trasladarnos al naufragio como le ocurre a la instrumentista? Es un relato que se aleja de la ‘atmósfera social’ de los otros textos del libro. Situaciones íntimas encauzan la historia de esta concertista que soltaba lágrimas de rabia hacia sus labios mientras sus extremidades lidiaban con el caos de la música. Ella avanza en la exploración y conocimiento del instrumento y descubre océanos desconocidos; quiere alcanzar la perfección: eso le provoca cólera.

Fragmento Irreversibilidad

Armin Zorn-Hassan, físico, médico y filósofo germano-mexicano, especialista en complejidad e irreversibilidad, pasó a mejor vida en su casa de la Ciudad de México el 3 de septiembre de 2021, a los setenta y dos años de edad, ¿a mejor vida?, qué expresión más ridícula, después de la vida no hay vida, menos una vida mejor —a menos que el abono se considere un salto evolutivo—, le ofrezco una disculpa, profesor, la tristeza me impide cazar los virus del lenguaje, usted me habría vapuleado, qué pendejo, Cris, pendejo entre los pendejos y mira que abundan los pendejos en nuestro mundito académico, un doctor es un pendejo salvo prueba en contrario, y sus ojos azulísimos, tan Zorn, se habrían entreabierto en las valvas de sus párpados, lo lamento, profesor, intento de nuevo: Armin Zorn-Hassan, ¿o debería escribir el Dr. Armin Zorn-Hassan?, ¿o Armin Zorn-Hassan, Ph. D.?, no, usted desdeñaba los anglicismos, además de su doctorado, sin sumar sus honoris causa, lo obtuvo en Europa, ¿Herr Doktor Armin Zorn-Hassan?, ¿professeur docteur Armin Zorn-Hassan? (…)

Tomado del libro Enrabiados.

Enrabiados



Autor: Jorge Volpi

Género: Relato

Editorial: Páginas de Espuma, 2023 Enrabiados