Joseph Zárate cuenta crudos sucesos en Perú durante la pandemia

Joseph Zárate (Lima, Perú, 1986), cronista y editor: Premio Ortega y Gasset 2016 por Mejor Historia de Investigación Periodística y Premio Gabriel García Márquez 2018 en la Categoría de Texto. Autor de Guerras del interior (2018), en el cual registra las disputas derivadas del usufructo de oro, bosques maderables y yacimientos de petróleo en los Andes y la Amazonia. Llega a las librerías Algo nuestro sobre la tierra (Random House, 2022), cuaderno de crónicas que compila voces de testigos de incidentes fatídicos en comunidades desoladas por el Covid-19 cuando Perú se debatía en la irresolución ante los alarmantes índices de mortandad.

Sumario personal del escritor andino que rememora el recorrido realizado por necrópolis, espacios funerarios y crematorios acompañando al grupo de mujeres y hombres, comisionado de la espinosa faena fúnebre de recoger en distintas comarcas de áreas marginales de Lima a los cadáveres de las víctimas de la pandemia en el año 2020.

“Este libro nace de recorridos que hice por cementerios, viviendas, hospitales, calles y agencias funerarias mientras trabajaba como reportero en la investigación de las cifras de fallecidos por Covid. Las autoridades daban una cifra que no se correspondía con la realidad. En ese camino verificamos que los datos superaban cuatro veces a los números proporcionados por el Gobierno”, expresó en entrevista con La Razón Joseph Zárate, invitado al Hay Festival Querétaro 2022.

La mayoría de estos ‘recolectores de cadáveres’ eran venezolanos, labor que los peruanos se negaban a realizar: los venezolanos le entraron por necesidad, con bajos salarios

¿Libro que es un lienzo de voces en evidencia de la desolación? En realidad, estructuro un mosaico de voces y testimonios que llegaron hasta mí en las acciones de muchos hombres y mujeres, incluso, migrantes venezolanos, que se abocaron a la terrible faena de recoger a los muertos que iba dejando la pandemia en su primera etapa del 2020. Me detengo en los trabajos en el crematorio Piedrangel, donde se incineraron más 18 mil cadáveres: 10 por ciento de las víctimas del Covid en el país.

¿Recoger muertos? Labor azarosa y aciaga: no sé si se le puede llamar ‘trabajo’ a algo tan inquietante y tan perturbador. Fallecidos de todas las clases sociales, sobre todo, personas pobres que no tuvieron dinero para adquirir un galón de oxígeno.

¿Ciudadanos venezolanos? Sí, la mayoría de estos ‘recolectores de cadáveres’ eran venezolanos, consecuencia del flujo migratorio más significativo que ha ocurrido en Sudamérica por la crisis política y económica generada en Venezuela por el chavismo. Labor que los peruanos se negaban a realizar: los venezolanos le entraron por necesidad, con bajos salarios y arriesgando su vida.

¿Tuvo usted contacto directo con ellos? Hablé con muchos de ellos, los entrevisté. A pesar que estaban motivados más por necesidad que por una cuestión altruista, me di cuenta que lo que hacían era hasta cierto punto, un acto heroico; todas esas evidencias son partes esenciales del libro, era necesario relatarlas. Compilo el testimonio de seis de ellos, quienes trabajaron en el crematorio Piedrangel.

Dentro de toda la incertidumbre vivida por usted: ¿cuál fue el hecho detonador para escribir este desolado libro? Me contagié de Covid dos veces en el año 2021, eso me conminó a la escritura del cuaderno. Sentí necesidad urgente de plasmar todo lo que había visto de cerca: lo tenía recopilado y, desde una pulsación de amor por la vida, me aboqué con fervor a darle forma a Algo nuestro sobre la tierra.

¿Empalme de tonalidades bíblicas con alientos de César Vallejo? Hay un propósito de cántico arropado por ‘fugas armónicas’ que mucho le deben al Génesis y al Apocalipsis. César Vallejo está presente en toda mi escritura. Aquí hay ecos de Los heraldos negros, Trilce, Poemas humanos y España aparta de mí este Cáliz. Dos poemas retumban: “Miré el cadáver, su raudo orden visible” y “Masa”. El “Réquiem del Padre Chamo”, última sección del libro, es muy vallejiano.

