Julia Santibáñez: disfruto mucho desfigurar las palabras

La poeta, cronista, editora, conductora de televisión y promotora cultural Julia Santibáñez (Ciudad de México, 1967) —Premio internacional de Poesía Mario Benedetti 2020 por Eros una vez— lanza Pulso ad_herido (Bonilla Artigas Editores, 2024): poemario de vasos comunicantes con la tradición lírica hispanoamericana y, asimismo, un cotejo de versículos que mediante una afanosa experimentación lingüística proyecta renovaciones temáticas diversas con sigiloso humor.

Tres secciones: “Verso Transverso”, “De Feraz Natura” y “Cuento de Hados y algún Hada” en un despliegue de categorizaciones que dialogan con el tiempo, el erotismo, algunas manías, recodos de hormigas, madrugadas, esquinas, muñecas, rosarios de mujeres, rutas de sangre, marejadas, efemérides, incendios íntimos, árboles, gozos y decepciones. Santibáñez atisba la incertidumbre y conjuga las avideces desde “las cuatro letras del nombre de Dios”.

“De vocación experimental, a veces barroca, la poesía de Julia Santibáñez le tuerce el cuello a las palabras para hacerlas decir lo imposible, apelando también a lo arcaizante, al giro popular, al humor que desarticula. Con una mirada amplificadora, que revela lo que la cotidianidad difícilmente otorga, y versos que a menudo golpean como hachas, Pulso ad_herido ahonda en la escritura misma, en la naturaleza, y en el hecho de ser mujer, con una originalidad en la que adivinamos; sin embargo, las numerosas lecturas que la fecundan”, apunta la poeta colombiana Piedad Bonnet.

“En este libro hay sobre todo un imperioso juego con el lenguaje que se hace evidente en el título: pulso adherido y también herido. Disfruto mucho desfigurar las palabras, buscarle otro sentido, romperlas y explorar en todas sus posibilidades semánticas; de ahí el poema ‘Habla la ninfa’ donde converso con Octavio Paz a partir de sus célebres versos: ‘Dales la vuelta, / cógelas del rabo (chillen, putas), / azótalas...’, eso pretendo hacer con las palabras”, dijo a La Razón Julia Santibáñez.

¿Poemario estructurado desde diferentes tonalidades? Reúno poemas narrativos, haikus, epigramas y poemas largos quizás con más intensidades líricas. Textos que se fueron integrando a las tres secciones del libro a partir de afinidades temáticas. El editor configuró el orden.

¿El ritmo como médula de los poemas? Siempre he tenido presente la cadencia cuando me pongo a hilvanar versos. El ritmo es el alma del poema. Creo que se hace evidente en “Rosario para mujeres”, “Anuncios clasificados”, “Madrugazo” o “Telaraña”. Lo mismo sucede en “Vaya cosa, este candombe” donde me propuse arrendar la rítmica de esa modalidad de la música afro-uruguaya.

¿“Olas a lo lejos”, tributa al Girondo de “Se miran, se presienten, se desea...”? Por ahí va la coloración de ese texto escrito frente al mar en que Eros protagoniza los vaivenes de las olas. Soy ferviente lectora de Girondo no niego que de momento afloren influjos de esos poetas que nos educaron el oído.

¿Humor en vuelcos de prosodias populares? No niego la presencia de la ironía ni tampoco del sufragio de lo popular y lo cotidiano. Me interesa decir a través del acto de la fecundación para dislocar los esquemas tradicionales de la poesía.

“Yo soy de oficio y gusto remendera /tozuda de mis versos /pobre de mis agujas”: ¿estos versos la definen a usted como poeta? Escribo con afán, la imagen me posee y a veces logro un bordado, un lienzo, un texto que me complace; pero, soy porfiada, pertinaz: un poema puede durar en mi respiración días, meses o años.

Pulso ad_herido