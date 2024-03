Karla Zarate da libertad a la anarquía de su imaginario

Karla Zarate (1975) —autora de Llegada la hora (2019), novela ganadora de la Convocatoria Internacional para autoras de Habla Hispana— publica [De] Mi piel y otros cuentos (Editorial Gato Blanco, 2023), que al decir de la escritora Ana Clavel es “un sugerente tratado de criminología con tintes eróticos”. Veinte tramas en las cuales las avideces corporales se desnudan para mostrar obsesiones turbadoras ovilladas por inquietos frisos de alucinaciones que transitan por los bordes del precipicio.

“Metí su piel sobre mi piel, me fui ajustando a la envoltura del otro, estirándola hacia arriba”, describe la narradora del cuento “Sobre mi piel”. Estamos en presencia de un diario de impulsos temblorosos, de oscuras sensaciones, de deshojadas aprensiones, de escalofriantes confidencias. Los personajes reescriben sus cuerpos: se refugian en la membrana de otros, se engullen y nublan para sí las transparencias. Aquí, los estremecimientos configuran gestos de historias de amor o de locura donde lo prohibido es el refugio de desenfrenos desbocados.

“Este libro de cuentos corrobora mi interés por temáticas como la locura, la doble gestualidad, la violencia, la muerte, lo sanguinario, la desamparada existencia humana, las perversiones, el deseo, el erotismo. Me dejo llevar por mis manías, esas que me perturban y arropan. Estos 20 relatos están suscritos en los códigos que rigen las sensaciones. Son importantes para mí el tacto, el paladar, la mirada. Doy libertad a la anarquía de mi imaginario para enhebrar inquietantes episodios”, dijo a La Razón Karla Zárate, autora de la columna Ojos de perra azul, del suplemento El Cultural de este diario.

Sus novelas Rímel y Llegada la hora rompen con las clasificaciones. ¿En este nuevo libro está la misma intención? Guillermo Arriaga dice que mi literatura es inclasificable, que es como abrir un cuerpo donde vemos a las vísceras desacomodadas. Asumo eso. El concepto de género literario se hace difuso. En estos ‘cuentos’ hay registros variados que juegan con intertextualidades, con referencias de lecturas y conjuraciones narrativas disidentes.

¿Soledad, intriga, perversiones, enigmas...? Uno escribe siempre de sus obsesiones. Esos temas están presentes en Rímel y Llegada la hora, ahora los retomo desde una mirada más volcada al erotismo con líneas transgresoras. El cuerpo en la zozobra de envolverse de otro cuerpo.

¿Yo-narrativo autobiográfico? La ficción se entremezcla con mi vida. Los recuerdos se distorsionan, pero sucedieron. Escribo de lo que conozco y también de lo que no conozco. En estos relatos hay mucho de mí atravesado por espejismos y obcecaciones. Me gusta que me confundan con ese yo narrativo.

¿Qué es la piel para usted? Es el lindero que recubre el yo, que protege lo que está adentro de ese yo. Es testigo de las vibraciones psíquicas, de las pulsiones del cuerpo (del yo). Ya en Rímel lo había abordado. ¿Qué es esto que me cubre? El órgano más extenso del ser humano. Quisiera quitármela para verme el corazón, los huesos, el esófago, las tripas, los pulmones o el páncreas.

¿Cuaderno desbordado de erotismo? Así es. El erotismo se presenta desde el nacimiento. La sexualidad está rondando desde la niñez. Somos impresionables, tocamos otro cuerpo y temblamos, así me relaciono con el mundo, así lo descubro. Somos cuerpos eróticos asediados por la instancia del sentir, de ahí el protagonismo de la piel.

¿Qué sigue después de este libro de cuentos? Acabo de concluir otra novela cuyo título provisional, o a lo mejor definitivo, es Los cinco sentidos: fábula narrativa sensorial. Otra vez el cuerpo humano como centro de mis preocupaciones temáticas: lo exploro otra vez.

[De] Mi piel y otros cuentos