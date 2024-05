L. M. Oliveira: La igualdad es una quimera

El filósofo, ensayista, académico y narrador L. M. Oliveira (Ciudad de México, 1976) da a conocer No puedo respirar (Taurus, 2024), texto que transita por la filosofía, el ensayo y la narrativa en diez capítulos, complementados con Epílogo, Bibliografía y Hemerografía, los cuales exploran tópicos apremiantes: igualdad, justicia, identidad, decoro, equidad, derechos humanos y democracia. El autor presenta una suerte de bitácora en que cada acápite devela una historia que asevera y tiende vasos comunicantes con las consonancias argumentales del libro.

Referencia al episodio del 25 de mayo del 2020, ocurrido en Minneapolis, Estados Unidos: el ciudadano afroamericano George Floyd muere asfixiado por causa de un policía blanco que lo sometió bárbaramente colocando una rodilla sobre su garganta; Floyd, desesperado, gritó muchas veces: “No puedo respirar”. Todo derivó en manifestaciones donde se exigía la igualdad y se cuestionaba la discriminación racial.

“No me interesaba escribir una monografía académica. Apelo a la narrativa para, mediante ejemplos, conminar a los lectores a la cavilación sobre el problema y, asimismo, de asuntos colaterales como la democracia, los derechos humanos y la equidad. Me centro en refutar la creencia de algunos de que no todas las personas valen lo mismo o de que no somos iguales. El objetivo primario del libro está en dar testimonios sobre las múltiples formas de desigualdad que persisten en la sociedad contemporánea”, dijo a La Razón L. M. Oliveira, autor también de la novela El oficio de la venganza (2017).

La desigualdad ha existido siempre. Unos proclamaron su ‘pureza’; mientras otros, asumieron su condición de ‘impuros’. Esa ha sido la estructura de la distribución social, origen del clasismo y de la discriminación

L.M. Oliveira, Narrador

¿La desigualdad desde una perspectiva cultural? La desigualdad se enclava en deliberaciones filosóficas y culturales. El concepto se asocia con la justicia y, asimismo, con la individualidad. Mi enfoque se dilucida tanto en la cultura como en lo ético con índices filosóficos.

¿Sociedades contemporáneas desiguales? La desigualdad ha existido siempre. Unos proclamaron su ‘pureza’; mientras otros, asumieron su condición de ‘impuros’. Ésa ha sido la estructura de la distribución social, origen del clasismo y de la discriminación.

¿Volumen que apela a lo literario para presentar diferentes historias y echa mano a lo filosófico para especular sobre el asunto? Filosofía, ensayo y narrativa en un trenzado de ideas y reflexiones que glosan tópicos de la igualdad y otras franjas relacionadas. Soy un narrador que escribo cuentos y novelas desde preocupaciones filosóficas. Ahora, entrego un ‘ensayo’ que se apoya en lo narrativo y recurre a lo filosófico cuando es necesario.

¿Historias que reflejan una ‘voluntad novelística’ como la de la niña Ana Lucía acosada sexualmente por un sacerdote? Ese relato presenta circunstancias reales, referencias del #MeToo y actos de la Iglesia ante el acoso sexual. Aprovecho para dilucidar las relaciones de la ‘ética religiosa’, mandato divino, con la igualdad: lo moralmente correcto es lo que Dios ordena y lo incorrecto, lo que prohíbe.

¿La igualdad, una aspiración? Sí, es un ideal, una quimera. Necesitamos ilusiones para vivir en busca del espacio que borre los frisos de la desigualdad. El libro se centra en la discusión de la igualdad moral y sus consecuencias.

¿El grito “No puedo respirar” se convierte en un símbolo de lucha en busca de justicia y equidad? Así lo concibo. Reclamos de mujeres violentadas por el patriarcado o de los migrantes centroamericanos desesperados en su aciago paso por México hacia Estados Unidos, por ejemplos.

No puedo respirar. Un ensayo sobre la igualdad