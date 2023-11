Lafourcade y festejo a Puccini en el Festival Paax

La música de Natalia Lafourcade y las celebraciones de los 100 años de Giacomo Puccini con la soprano Pretty Yende y el tenor Michael Fabiano encabezan el Festival Paax GNP, del 26 de junio al 7 de julio, en Xcaret, Quintana Roo. Reunirá a más de 100 artistas de 20 países.

“En el 2024 será el 100 aniversario de Puccini y para esto vamos a traer a una de las voces más hermosas, una de las cantantes de ópera más importantes, Pretty Yende, quien se ha convertido en una estrella deslumbrante”, anunció la directora de orquesta Alondra de la Parra, directora artística del festival, desde Barcelona.

“Vamos a tener canciones, arias de otros compositores, pero sobre todo de Puccini; es una manera de traer un poco lo que estoy haciendo ahora aquí en el Liceo de Barcelona con la producción en la que estoy ahora de Turandot a nuestro festival Paax GNP”, agregó en la conferencia vía Zoom.

Por su parte, la compositora Natalia Lafourcade adelantó que presentará su más reciente álbum De todas las flores, el cual llevará a la música de orquesta.

“Es el disco en donde más me atreví a hacer esos pequeños guiños a compositores que me gustaron mucho y esas músicas que me gustan.

“Buscar una manera propia de generar una parte instrumental o una transición, unas canciones que también podían tener todo un arco emocional y narrativo detrás de lo que voy contando me hace mucha ilusión”, comentó la artista, quien recientemente se presentó en el Auditorio Nacional.

El festival también contará con la presencia del reconocido trompetista venezolano Pacho Flores con Ecos latinos, el pianista francés Thomas Enhco y el coreógrafo inglés Christopher Wheeldon. Además del célebre mandolinero israelí Avi Avital, quien interpretará obras de la compositora mexicana Gabriela Ortiz.

“Es uno de los solistas interesantes de nuestra actualidad, ha logrado una carrera con un instrumento único, la mandolina. Ña mandolina nos daría para música barroca, en un contexto íntimo; pero ha llevado la mandolina a otro nivel”, resaltó De la Parra.