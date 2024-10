Lograr un Lago de los cisnes “menos mágico y más humano” para ahondar en las circunstancias de los personajes y plantear la vigencia que tiene la historia en la actualidad donde las mujeres día a día son víctimas de feminicidios fue lo que se propuso Cuauhtémoc Nájera, director artístico de la Compañía Nacional de Danza y coreógrafo de la nueva adaptación de este clásico del ballet, que por primera vez se presenta completo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

“Todo lo que está alrededor lo quise hacer desde esa pelea, esa búsqueda, esa parte humana de cada uno de los personajes fue lo que traté de meter en esta versión, que fuera menos mágico y más humano, aunque no quito la magia”, comentó ayer Cuauh-témoc Nájera, después del ensayo en el que por primera vez el cuerpo de baile de 66 intérpretes se unió con la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, bajo la dirección de Luis Manuel Sánchez, para afinar detalles de la clásica obra que regresa a los escenarios mexicanos con la CND, luego de varios años de ausencia.

El coreógrafo explicó que si bien le ha aportado un sello propio a esta adaptación, hay elementos que se conservan, pues le parecen perfectos y, por lo tanto, intocables.

Aunque se cuenta con imágenes muy bellas, con cisnes bellos, es una historia actual y que cotidianamente estamos escuchando en las noticias sobre este tema del ejercicio del poder

Cuauhtémoc Nájera, Director de la CND

“Hay partes en la coreografía que no toco porque me parecen impecables y bellísimas, como el Adagio del cisne blanco y el Adagio del cisne negro, me parece que son perfectas”, dijo Cuauhtémoc Nájera.

Lago de los cisnes, basada en las originales de Marius Petipa y Lev Ivanov, con música de Piotr Ilich Chaikovski, sigue la historia de Odette, una bella princesa, quien al no corresponder al hechicero Von Rothbart es maldecida con un conjuro, por lo que se convierte en cisne de día y sólo en la noche vuelve a su forma humana. Para Nájera, a pesar de haberse estrenado en 1895 por Marius Petipa, lamentablemente continúa vigente.

“Es un ballet que tiene mucha vigencia, tiene que ver con una mujer que, al negarse a las propuestas de amor de Von Rothbart es castigada. Aunque se cuenta con imágenes muy bellas, con cisnes muy bellos, es una historia más actual y que cotidianamente estamos escuchando en las noticias sobre este tema del ejercicio del poder. A Von Rothbart lo veo como ese ser humano incapaz de procesar el rechazo y capaz de convertirse en un monstruo. Cualquiera puede transformarse en un monstruo si no es capaz de procesar las derrotas, los fracasos… No sé si algún día (esto) se acabará, espero que se termine, estas historias siguen sucediendo todos los días”, expresó.

En la producción, que se estrenará el próximo 12 de octubre a las 19:00 horas en el Auditorio Nacional, el coreógrafo también se centró en los lados oscuros y luminosos de los personajes, por ejemplo, las contrapartes en Odile y Odette, interpretadas por la primera bailarina de la compañía, Valeria Mariaud; o el príncipe Sigfrido (Alejandro Hidalgo) y Von Rothbart (Roberto Rodríguez). “Uno de los puntos más importantes que tiene el ballet históricamente es que el mismo artista es el antagónico y el protagónico, lo vemos mucho en el cine, pero mucho antes de que existiera ya había esta posibilidad. Uno de los retos más interesantes y más bellos es la capacidad que tiene el artista, en esas dos horas, de convencernos de que es las dos personas; lograr explotar eso, es de los puntos más importantes”, externó.

Por su parte, Valeria Mariaud, contó que disfruta tanto de interpretar a Odette como Odile, pues técnicamente, interpretativamente y emocionalmente la retan.

“Tengo muchas cosas de ella (Odette), pensé que Odile me costaría un poco más, porque no me identificaba tanto con ella, pero al final tengo de las dos. Muchas bailarinas han interpretado estos dos roles. Me puse a ver videos, siempre se aprende, puedes tomar cosas, pero hay que buscar personalmente qué te puede ayudar a desarrollar de la mejor manera esos roles”, dijo sobre estos papeles interpretados por Anna Sobeshchánskaya.