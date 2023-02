LAGUÍA: ¿Cuáles son las mejores experiencias artísticas y gastronómicas?

Si vienes a la Ciudad de México y estás buscando espacios que combinan el buen arte con el buen comer, te compartimos algunas sugerencias que te pueden interesar.

¿Cuáles son las mejores opciones de arte y gastronomía?

#EscenaFlamenca

El otro día asistimos a Juncal Tablao Flamenco, dirigido por la bailaora María Juncal, un espacio que a tan sólo un año de su inauguración, se ha posicionado fuertemente en la #EscenaFlamenca de la Ciudad de México.

Ubicado en el corazón de la colonia Roma, este sitio, además de ofrecer un flamenco de alta gama y talla internacional, también brinda sabores españoles en su cocina y mixología, a cargo de los Chef´s Sergio Méndez y Linda Cherem.

En nuestra primera visita nos tocó presenciar al baile a la propia María Juncal con una pieza coreográfica que en su momento se llamó “Baraka”, con la cual ganó el Premio Nacional de Danza “Antonio Gades” y que tiene sus cimientos en la farruca; uno de los palos flamencos más recientes de origen gallego-asturiano y que, a decir de Miguel Ortiz -investigador flamenco- se ha convertido en la prueba definitiva para muchos bailaores. En lo que respecta a la obra, te adentra en una atmósfera sigilosa desde la música y el diálogo con la ausencia de quienes ya no están -imagen representada con una silla vacía-, para después abrir la puerta al protagonista de la obra: el zapateo continuo y profundo de la propia bailaora.

María Juncal durante la presentación. Daniel Lugo

En entrevista para La Razón de México, María Juncal nos comparte que este tablao está hecho desde el esfuerzo y el amor de contar con un espacio que muestre lo mejor del flamenco que se hace en México y el mundo.

Sí visitas Juncal Tablao Flamenco te recomendamos pedir sus huevos rotos con chistorra y acompañarlo con su Mango Habanero -cóctel a base de mezcal-, para seguir disfrutando de un apasionado cuadro flamenco que, para nuestro deleite, concluyó nuestra visita por alegrías -baile flamenco de carácter festivo- y donde se dejó ver toda la pirotecnia e intensidad de sus protagonistas.

Consulta las redes y página web de Juncal Tablao Flamenco para sus próximos eventos y recuerda que cada noche es un show diferente.

Juncal Tablao Flamenco

​Av. Álvaro Obregón 293, Roma Nte. Cuauhtémoc

María Juncal en el Juncal Tablao Flamenco. Daniel Lugo

#EscenaTeatral

La otra noche nos lanzamos al noveno aniversario de Teatro Lúcido y vaya sorpresa que nos llevamos. En una casona estilo porfiriana, al norte de la Ciudad de México, un espacio alberga a una compañía de teatro que rinde homenaje al realismo mágico y genera propuestas inmersivas para el público asistente.

Dirigido por la actriz y dramaturga Wendy Moira, este espacio cuenta con un escenario principal y varios cuartos que invitan al espectador a habitarlos desde la curiosidad. Para nuestra suerte, la música de Sonido Gallo Negro -presentación especial por el aniversario de la compañía teatral- nos hechizó con sus melodías y nos dejó listos para presenciar una escena de la obra Ojos de perro verde de Moira, la cual deja ver el sello de la agrupación, pues alrededor de las 2 a.m. -hora que se presentó la obra-, el público pudo ser partícipe de la misma al acompañar a los actores y actrices en un aullido avasallador. Sin duda, lo más mágico de esa noche.

Teatro Lúcido Coolhuntermx

Para esta escena en particular, se contó con la actuación especial de la actriz Coral de la Vega y nos dejó una genuina curiosidad de seguir viendo el trabajo de esta actriz tan versátil en el escenario. Ojalá pronto podamos saber más de ella.

Sí tienes la oportunidad de asistir a alguna de las experiencias de Teatro Lúcido, te sugerimos la coctelería del mixólogo MISAEL, si bien algo sencilla, nos parece que cumple el propósito de degustar bebidas refrescantes ante el calor de los cuerpos al bailar y que buscan zafarse de esta realidad desde la #EscenaTeatral. Recomendable el Gin and tonic de toronja.

Consulta las redes sociales de Teatro Lúcido para sus próximas experiencias de febrero y recuerda que los boletos se agotan pronto.

Teatro Lúcido

​Santa María la Ribera, Cuauhtémoc.

#EscenaContemporánea

El otro día andábamos de curiosos y nos fuimos a topar con las instalaciones de Laguna México, un espacio dedicado al diseño, arquitectura, gastronomía y arte. Aquí puedes encontrar un poco de todo, para nuestra fortuna, nos tocó disfrutar de un muy buen café a cargo de Buna México y preparado por el barista Juan Pablo. Además, pudimos presenciar el trabajo más reciente del bailarín y coreógrafo mexicano César Brodermann: Las pupilas no tienen horizontes.

En co-dirección con la artista de luz Paola José, el coreógrafo, nos presenta una pieza que desde el reflejo busca acercarnos y reconocernos desde el dolor ajeno. Para esta coreografía se usaron espejos, los cuales accidentalmente se rompieron en su instalación y por razones de seguridad, la presentación se tuvo que posponer unos minutos. Sin embargo, mientras veíamos el trabajo de César y Paola, no pudimos dejar de cuestionarnos qué tan frágiles o fuertes somos al vernos reflejados en el otro y que ante la similitud o diferencias, podemos rompernos.

Las pupilas no tienen horizontes. Jacobo Ríos

En un inicio la pieza desarrolla la contención y contemplación de dos cuerpos que buscan acercarse desde su misma lejanía -un sello ya particular del coreógrafo mexicano-. Dicho esto, en algún punto de la obra, donde los cuerpos que vemos en escena han encontrado un estado de plenitud desde la “distancia”, el coreógrafo toma la decisión de unificarlos, no desde la premisa inicial, sino a partir del deseo de mostrar las habilidades y destrezas técnicas de sus intérpretes. En lo personal, creo que si bien es impresionante ver el virtuosismo técnico de dos cuerpos en escena, la promesa de la coreografía de encontrarse con el otro desde la sencillez se diluye y ahora sólo vemos dos cuerpos buscando el unísono desde la pauta coreográfica y no desde el deseo inicial de la propia obra. Por otra parte, no me quedó muy claro el trabajo lumínico de Paola José, creo que se siente bastante distante, pero confío que luego tendremos el placer de verlo más desarrollado.

Las pupilas no tienen horizontes tuvo una presentación especial en el marco de la Semana del Arte 2023 en la Ciudad de México. No olvides visitar las exposiciones que se encuentran en Laguna México y sí tienes la suerte como nosotros de encontrarte una #EscenaContemporánea, compártenos tu experiencia. Sigue aquí sus redes sociales.

Laguna México

​Calle Dr. Erazo 172, Doctores, Cuauhtémoc

Las pupilas no tienen horizontes. Jacobo Ríos

Instagram: @lugo_photographer

AG